ايران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المنافذ الحدودية الرسمية

طهران/ 9 نيسان/ابريل/ارنا- وقع مديرعام شؤون المنافذ الحدودية بوزارة الداخلية 'شهريار حيدري' ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية كاظم محمد بريسم العقابي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال انشاء وتنظيم المنافذ الحدودية الرسمية بين البلدين.

ووقع الاتفاقية كل من حيدري والعقابي بشان انشاء وتنظيم الحدود الرسمية بين ايران والعراق حسب التوافقات والالتزامات الثنائية.
وتم التوقيع علي الاتفاقية في اطار العلاقات الوطيدة والمتنامية بغية توفير التسهيلات للتبادل التجاري وعبور المسافرين في الحدود المشتركة للبلدين، وتنفيذا للاتفاقيات الاستراتيجية التي تم التوصل اليها خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الي طهران في 7 نيسان الحالي.
وشملت الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في مذكرة التفاهم تدشين حدود خسروي للمسافرين والزوار وترانزيت السلع واضفاء الطابع الرسمي لحدود سومار واضفاء الطابع الرسمي لحدود شوشمي وشيخ صله في محافظه كرمانشاه ومتابعة تدشين حدود تيله كوه بمحافظه كرمانشاه وتدشين معبر جيلات وجنكوله في حدود ايلام واضفاء الطابع الرسمي لحدود سيرابند بمحافظة كردستان واضفاء الطابع الرسمي لحدود كيله بمحافظة اذربايجان الغربية.
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ايران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المنافذ الحدودية الرسمية

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