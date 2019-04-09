ايران و اندونيسيا تتعاونان في مجال الاسرة

وتستضيف الاجتماع وزارة تمكين المراة الاندونيسية و يهدف الي تمكنين المرأة و تنمية نشاطاتها في الشؤون الاقتصادية.

واعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في جاكرتا في بيان لها ان جواهريان تترأس الوفد الايراني المشارك في الاجتماع فيما تترأس نائبة وزير تمكين المراة الاندونيسية ورعاية الاطفال الوفد الاندونيسي في الاجتماع.

وشرح الجانب الاندونيسي في الاجتماع الاجراءات المتخذة في اندونيسيا وخاصة في محافظة سمارنغ معلنا ان وزارة تمكين المراة أعطت الاولوية لانهاء ثلاث قضايا شملت العنف الاسري والفقر والتمييز بين الجنسين في النشاطات الاقتصادية وقامت بتنفيذ مشاريع لتحسين الظروف المعيشية في المناطق المحرومة.

من جانبها اشارت جواهريان في الاجتماع إلي برنامج الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال المراة والعائلة علي مدار 40 عاما من انتصار الثورة الاسلامية وقالت ان زيادة الامل بالحياة و ارتفاع متوسط العمر المتوقع لدي النساء من 56 عاما الي 75 عاما الي جانب انخفاض معدل الوفيات وتمكين المراة في المجال الاقتصادي من اهم الاجراءات التي تم اتخاذها لحد الان.

واكدت ان العلاقات الثنائيه الايرانية والاندونيسية ودية و بدات هذه العلاقات منذ عام 1951 و ان البلدين يتعاونان في مختلف المجالات كما ان هناك 50 مذكرة التفاهم تم توقيعها بينهما.

يذكر ان الاجتماع الايراني والاندونيسي لتعزيز التعاون الاسري بدا اعماله امس الاثنين وسيستمر لمدة خمسة ايام في اندونيسيا.

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