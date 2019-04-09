ايران و اندونيسيا تتعاونان في مجال الاسرة

طهران/ 9 نيسان/ابريل/ارنا- تستضيف مدينة سمارنغ الاندونيسية الاجتماع الاول بين ايران و اندونيسيا حول تمكين المرأة و الاسرة وذلك بمشاركة المستشارة العليا لرئيس الجمهورية في شؤون المراة والاسرة 'زهرا جواهريان'.

وتستضيف الاجتماع وزارة تمكين المراة الاندونيسية و يهدف الي تمكنين المرأة و تنمية نشاطاتها في الشؤون الاقتصادية.
واعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في جاكرتا في بيان لها ان جواهريان تترأس الوفد الايراني المشارك في الاجتماع فيما تترأس نائبة وزير تمكين المراة الاندونيسية ورعاية الاطفال الوفد الاندونيسي في الاجتماع.
وشرح الجانب الاندونيسي في الاجتماع الاجراءات المتخذة في اندونيسيا وخاصة في محافظة سمارنغ معلنا ان وزارة تمكين المراة أعطت الاولوية لانهاء ثلاث قضايا شملت العنف الاسري والفقر والتمييز بين الجنسين في النشاطات الاقتصادية وقامت بتنفيذ مشاريع لتحسين الظروف المعيشية في المناطق المحرومة.
من جانبها اشارت جواهريان في الاجتماع إلي برنامج الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال المراة والعائلة علي مدار 40 عاما من انتصار الثورة الاسلامية وقالت ان زيادة الامل بالحياة و ارتفاع متوسط العمر المتوقع لدي النساء من 56 عاما الي 75 عاما الي جانب انخفاض معدل الوفيات وتمكين المراة في المجال الاقتصادي من اهم الاجراءات التي تم اتخاذها لحد الان.
واكدت ان العلاقات الثنائيه الايرانية والاندونيسية ودية و بدات هذه العلاقات منذ عام 1951 و ان البلدين يتعاونان في مختلف المجالات كما ان هناك 50 مذكرة التفاهم تم توقيعها بينهما.
يذكر ان الاجتماع الايراني والاندونيسي لتعزيز التعاون الاسري بدا اعماله امس الاثنين وسيستمر لمدة خمسة ايام في اندونيسيا.
انتهي** 1453**1110



برچسب ها

سياسي

ايران

اندونيسيا

العائلة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران و اندونيسيا تتعاونان في مجال الاسرة

معظم المشاهدات

الحرس الثوري الإيراني علي قائمة الشرف العالمي

الجمعيات الداعمة للمقاومة:

الحرس الثوري الإيراني علي قائمة الشرف العالمي

نواب البرلمان يطالبون بتعزيز مكانة الحرس الثوري في مواجهة امريكا

نواب البرلمان يطالبون بتعزيز مكانة الحرس الثوري في مواجهة امريكا

العراق يعلن افتتاح منفذ سيران بند بانه رسميا

العراق يعلن افتتاح منفذ سيران بند بانه رسميا

الجيش يؤكد دفاعه عن الجمهورية الإسلامية متكاتفا مع الحرس الثوري

خلال بيان له؛

الجيش يؤكد دفاعه عن الجمهورية الإسلامية متكاتفا مع الحرس الثوري

هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة تحذر من تداعیات القرار الامریكی الاخیر

هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة تحذر من تداعیات القرار الامریكی الاخیر

أحدث الأخبار

اللواء رحيم صفوي: إذا ما إتخذ الأميركان أي خطوة خاطئة سيتلقون ردا حاسما

اللواء رحيم صفوي: إذا ما إتخذ الأميركان أي خطوة خاطئة سيتلقون ردا حاسما

هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة تحذر من تداعیات القرار الامریكی الاخیر

هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة تحذر من تداعیات القرار الامریكی الاخیر

الجيش يؤكد دفاعه عن الجمهورية الإسلامية متكاتفا مع الحرس الثوري

خلال بيان له؛

الجيش يؤكد دفاعه عن الجمهورية الإسلامية متكاتفا مع الحرس الثوري

العراق يعلن افتتاح منفذ سيران بند بانه رسميا

العراق يعلن افتتاح منفذ سيران بند بانه رسميا

نواب البرلمان يطالبون بتعزيز مكانة الحرس الثوري في مواجهة امريكا

نواب البرلمان يطالبون بتعزيز مكانة الحرس الثوري في مواجهة امريكا

موضوعات مرتبط