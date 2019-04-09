ناشط بریطانی ضد الحرب:

الحرس الثوری هو المنتصر فی ساحة الصراع ضد الامبریالیة

لندن / 9 نیسان / ابریل /ارنا- اعتبر ستیفن بل العضو الابرز فی اكبر مجموعة سیاسیة بریطانیة مناهضة للحرب قرار واشنطن بتصیف الحرس الثوری ضمن التنظیمات الارهابیة مؤشرا اخر لاثبات عداء امیركا للشعب الایرانی.

وقال بل العضو الابرز فی 'ائتلاف اوقفوا الحرب' فی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' فی لندن مساء الاثنین، ان الحرس الثوری هو المنتصر فی ساحة الصراع ضد الامبریالیة خلال نصف القرن الاخیر.
واضاف، ان اهانة دونالد ترامب الجدیدة تاتی بعد نحو عام من الخروج من الاتفاق النووی واستئناف فرض الحظر علي ایران.
واشار الي السیول الاخیرة فی ایران واضاف، ان الحظر الامیركی منع وصول مساعدات انسانیة الي منكوبی السیول فی ایران.
وصرح بل انه ورغم محاولات الادارة الامیركیة العدائیة فقد اثبت الشعب الایرانی بانه لن یستسلم ابدا امام غطرسة البیت الابیض.
وكان الرئیس الامیركی دونالد ترامب وفی خطوة عدائیة قد ادرج یوم امس الاثنین حرس الثورة الاسلامیة ضمن لائحة الارهاب وفی الرد علی ذلك اعتبر المجلس الاعلی للامن القومی الایرانی القوات الامیركیة فی منطقة غرب اسیا ضمن المنظمات الارهابیة.
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الحرس الثوری هو المنتصر فی ساحة الصراع ضد الامبریالیة

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