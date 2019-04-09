حركة النجباء: فصائل المقاومة لن تتأثر بالقرار الامريكي بشأن الحرس الثوري

وقال المتحدث باسم الحركة ابو وارث الموسوي في حديث صحفي، ان 'هذا القرار هو جزء من العقوبات السياسية والاقتصادية علي الجمهورية الاسلامية الايرانية، والعراق ليس متمحورا لكي يلتزم بالقرارات الأحادية الأميركية، سواء فرض العقوبات او تنصيف الحرس الثوري علي لائحة الإرهاب'، مشددا علي أن 'العراق غير معني بما تعمله وتصنعه أميركا'.

وأضاف الموسوي، أن 'مصطلح الإرهاب جوال، وتستخدمه الولايات المتحدة عندما تريد ان تشن حربا أو عندما تكون في مواجهة عسكرية أو حرب باردة، وتضرب بواسطته المفاصل الحيوية لأي بلد تريد محاصرته'

وأوضح أن 'هذه التصنيفات والقرارات جزء من الحرب النفسية، ولن تؤثر علي السلوك العملي والسياسي والعسكري والفكري لكافة فصائل المقاومة'.

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