عراقجي: قرار اميركا ضد الحرس الثوري سيواجه برد حاسم وسريع

وقال عراقجي في تصريح للقناة الثانية في التلفزيون الايراني مساء الاثنين، ان هذا القرار يعد تحولا جديا للغاية بين طهران ووشنطن وسيواجه برد حاسم وسريع.

واشار مساعد الخارجية الايرانية الي عبور القوات الاميركية من منطقة الخليج الفارسي واضاف، ان مسؤولية حراسة الخليج الفارسي هي بعهدة الحرس الثوري ومن المحتمل ان تقع احداث جديدة.

وقال، ان اميركا تخطت احد الخطوط الحمراء الاساسية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوه عراقجي الي الخطوة السريعة المتخذة من جانب وزارة الخارجية والمجلس الاعلي للامن القومي الايراني وردهما المناسب علي الخطوة الاميركية الاخيرة واضاف، ان خطوة وزارة الخارجية الايرانية تاتي تنفيذا لمهمة مجلس الشوري الاسلامي والقرار المصادق عليه (عام 2017) من قبل النواب لادراج العناصر الاميركية الداعمة للارهاب في قائمة التنظيمات الارهابية من قبل المجلس الاعلي للامن القومي الايراني.

وتابع عراقجي، ان وزارة الخارجية وفي اطار تنفيذها المسؤولية قد اقترحت علي المجلس الاعلي للامن القومي ادراج قيادة 'سنتكوم' وقواتها في قائمة الارهاب نظرا لجرائمهم في المنطقة ودعمهم للارهابيين وكذلك ارتكابهم جرائم حرب.

واعتبر المساعد السياسي لوزير الخارجية، 'سنتكوم' بانها مسؤولة عن الكثير من الجرائم في المنطقة واضاف، ان القوات العملانية وكوادر 'سنتكوم' لهم دور بصورة مباشرة وغير مباشرة في الجرائم المرتكبة في سوريا واليمن وفلسطين ودعم داعش.

واكد بان القرار الاميركي الاخير يمكن ان تكون له تداعيات كثيرة واضاف، انه من الان فصاعدا فان الاميركيين في قواعدهم في المنطقة لا يعتبرون جنودا اميركيين وان هذه القواعد من منظارنا هي قواعد ارهابية وان القوات المتواجدة فيها هم ارهابيون.

وقال عراقجي، انه من الان فصاعدا سيكون التعامل مع هذه القوات بما يناسبها وستكون هنالك ظروف جديدة.

واضاف مساعد الخارجية الايرانية، لقد ابلغنا اميركا مباشرة عبر السفارة السويسرية بانه في حال ادراج الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الارهابية فاننا سنتخذ خطوة مضادة وان المسؤولية بعد هذه الخطوة ستكون علي عاتق الاميركيين.

واكد عراقجي في الختام، ان الخطوة الاميركية الاخيرة هي عبارة عن خطأ سياسي واستراتيجي.

انتهي ** 2342

