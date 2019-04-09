المتحدث باسم المجلس الاعلي للامن القومي الايراني:

نقيّم سلوك القوات الاميركية بالمنطقة لاتخاذ الاجراء المضاد

طهران / 9 نيسان / ابريل /ارنا- اكد المتحدث باسم المجلس الاعلي للامن القومي الايراني كيوان خسروي بان ايران تقيّم سلوك القوات الاميركية في المنطقة وسيتم اتخاذ الاجراء المضاد ازاء ذلك.

وقال خسروي في تصريح له مساء الاثنين، ان طبيعة القوات والقواعد الاميركية في المنطقة مختلفة تماما بالنسبة لنا منذ اليوم وان اي تحرك غير طبيعي من قبلها سيتم تقييمه بصفة سلوك تنظيم ارهابي وسيتم اتخاذ الاجراء المضاد ازاء ذلك.
واضاف، ان ادراج قوات الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الارهابية هو تصرف انفعالي من جانب اكبر داعم للارهاب امام اكثر القوي النخبة نجاحا ضد الارهاب.
واعتبر قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بانه في الواقع استعراض دعائي اكثر مما تكون له امكانية التنفيذ، واضاف، ان الفجوة داخل السلطة الحاكمة في اميركا خاصة معارضة وخوف البنتاغون والـ 'سي آي أي' من تداعيات هذا القرار جادة للغاية وتعد عنصر ردع امام تنفيذه.
واضاف المتحدث باسم المجلس الاعلي للامن القومي الايراني، ان التوقعات اللازمة اخذت بنظر الاعتبار منذ امد لمواجهة التداعيات المحتملة لمثل هذا القرار وسيتم وضعها قيد التنفيذ بما يتناسب مع الامور.
واكد خسروي بالقول، اننا كنا قد حذرنا عبر قنوات الاتصال الرسمية بشان تداعيات هذه الخطوة المتهورة وقرار الجمهورية الاسلامية الاسرانية للرد بالمثل.
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نقيّم سلوك القوات الاميركية بالمنطقة لاتخاذ الاجراء المضاد

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