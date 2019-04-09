ظريف: خطوة واشنطن ضد الحرس الثوري هدية انتخابية خاطئة لنتنياهو

وكتب ظريف في تغريدة له في صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' مساء الاثنين: ان خطوة اميركا العدائية الجديدة 'هدية خاطئة وغير محسوبة اخري الي نتنياهو علي اعتاب الانتخابات (في فلسطين المحتلة) ومغامرة خطيرة اخري من جانب الولايات المتحدة في المنطقة'.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفي خطوة عدائية قد ادرج يوم امس الاثنين حرس الثورة الاسلامية ضمن لائحة الارهاب وفي الرد علي ذلك اعتبر المجلس الاعلي للامن القومي الايراني القوات الاميركية في منطقة غرب اسيا ضمن المنظمات الارهابية.

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