سوريا تدين بشدة قرار الإدارة الأميركية ضد حرس الثورة

طهران / 8 نيسان / ابريل /ارنا- أدانت سورية بشدة قرار الإدارة الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني مؤكدة أنه يشكل خدمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستعماري الغربي في الهيمنة علي المنطقة.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لـ سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بشدة قرار الإدارة الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني والذي يمثل اعتداءً سافراً علي سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف المصدر: إن هذه الخطوة اللامسؤولة للإدارة الأمريكية تأتي في سياق الحرب غير المعلنة التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران وتشكل أساساً خدمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستعماري الغربي في الهيمنة علي المنطقة الأمر الذي يجعل من الإدارة الأمريكية الحالية الإدارة الأكثر صهيونية في تاريخ الولايات المتحدة.
وختم المصدر بالقول: إن الإجراء الأمريكي هو وسام شرف واعتراف بالدور الريادي للحرس الثوري الإيراني في الدفاع عن سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقرارها الوطني المستقل وكذلك دوره المهم في محور المقاومة والممانعة ضد نزعات الهيمنة والغطرسة الأمريكية وفي مواجهة العدوان التوسعي الصهيوني ضد دول المنطقة وشعوبها.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

سوريا

اميركا

الحرس الثوري

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سوريا تدين بشدة قرار الإدارة الأميركية ضد حرس الثورة

معظم المشاهدات

ظريف يتلقي اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني

ظريف يتلقي اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني

الاسري الفلسطينيون يدخلون باضراب مفتوح عن الطعام

بعد فشل الحوار لتحقيق مطالبهم

الاسري الفلسطينيون يدخلون باضراب مفتوح عن الطعام

مرضي السرطان بغزة يواجهون الموت بسبب القيود الصهيونية

مرضي السرطان بغزة يواجهون الموت بسبب القيود الصهيونية

حماس تستهجن تصريحات وزير الخارجية العماني حول الكيان الصهيوني

حماس تستهجن تصريحات وزير الخارجية العماني حول الكيان الصهيوني

فريق `ذوب آهن اصفهان` يهزم الوصل الاماراتي 3-1

في دوري ابطال آسيا

فريق 'ذوب آهن اصفهان' يهزم الوصل الاماراتي 3-1

أحدث الأخبار

سوريا تدين بشدة قرار الإدارة الأميركية ضد حرس الثورة

سوريا تدين بشدة قرار الإدارة الأميركية ضد حرس الثورة

فريق `ذوب آهن اصفهان` يهزم الوصل الاماراتي 3-1

في دوري ابطال آسيا

فريق 'ذوب آهن اصفهان' يهزم الوصل الاماراتي 3-1

ظريف يتلقي اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني

ظريف يتلقي اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني

الاسري الفلسطينيون يدخلون باضراب مفتوح عن الطعام

بعد فشل الحوار لتحقيق مطالبهم

الاسري الفلسطينيون يدخلون باضراب مفتوح عن الطعام

مرضي السرطان بغزة يواجهون الموت بسبب القيود الصهيونية

مرضي السرطان بغزة يواجهون الموت بسبب القيود الصهيونية

موضوعات مرتبط