الاسري الفلسطينيون يدخلون باضراب مفتوح عن الطعام

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن قرابة 150 أسيرا فلسطينيا شرعوا ظهر اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام والماء، في سجني ريمون والنقب، في معركة أطلقوا عليها اسم 'معركة الكرامة 2'، علي أن تدخل دفعات متتالية من الأسري للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن الحوار مع إدارة سجون الاحتلال وقيادة الحركة الأسيرة وصل لطريق مسدود، بسبب تعنت الإدارة ومن خلفها المستوي السياسي الإسرائيلي في الاستجابة للمطالب الحياتية الإنسانية للحركة الأسيرة والمكفولة بكل الشرائع والقوانين الدولية.

ولفتت إلي أن إدارة سجون الاحتلال لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة كإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسري قطاع غزة، وعدم التوصل إلي تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، وعدم إنهاء عزل الأسري المعاقبين إثر الأحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل والإهمال الطبي بحقهم، وغيرها من مطالب.

بدروه، قال رئيس هيئة شؤون الأسري والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تريد علي ما يبدو التنصل مما تم الاتفاق عليه مع الأسري خلال الأيام الماضية، نتيجة الضغط السياسي وحمّي الانتخابات الإسرائيلية.

من جهته، اعتبر الاسير المحرر والمختص بشؤون الاسري، عبدالناصر فروانة، الإضراب عن الطعام شكلا من أشكال النضال ويجسد ثقافة المقاومة السلمية المشروعة في سجون الاحتلال، مضيفا 'أن الاسري يلجأون إلي الاضراب رغما عنهم بعدما تفشل كافة الخيارات الاخري التي تعتبر أقل ألما'.

وقال 'يدرك الأسري كم هو مؤلم الإضراب عن الطعام وقد يسقط من بينهم شهداء، لذلك كان الإضراب هو الخيار الأخير'، معربا عن أمله بأن تفضي المفاوضات إلي نتائج تنهي الإضراب أو علي الأقل تقلص من مدته في حال البدء فيه.. ولكن في ذات الوقت فإن الأسري يدركون أنه إذا أردت أن تعيش بكرامة لا بد وأن تضحي'.

وشدد فروانة أن الفعل الخارجي المساند للأسري مهم للغاية في التأثير علي مسيرة الإضراب ونتائجه، وفي أحيان كثيرة كان له كلمة الحسم، داعيا إلي البحث عن أدوات مؤثرة وفعل قوي لدعم الأسري ومساندتهم في معركتهم ضد السجان.

وأشار الأسير المحرر فروانة إلي أن الأسري خاضوا منذ أواخر ستينيات القرن الماضي عشرات الإضرابات عن الطعام وقدموا خلالها تضحيات جسام وسقط فيها من بينهم شهداء، ونجحوا في تغيير ظروف احتجازهم وانتزاع العديد من الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني

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