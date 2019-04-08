مرضي السرطان بغزة يواجهون الموت بسبب القيود الصهيونية

وتشير البيانات المتوفرة إلي أن عدد حالات السرطان في قطاع غزة بلغ (8515) حالة مرضية، من بينهم (608) أطفال من اجمالي الحالات، فيما بلغ عدد النساء (4705) حالات بما نسبته (55.3%) من اجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية بلغ عدد طلبات تصاريح المرور المقدمة من مرضي قطاع غزة للوصول إلي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وداخل إسرائيل خلال العام الماضي (25897) طلب، كان منها 7326 (28٪) من مرضي الأورام.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلي أن نسبة الموافقة علي تصاريح المرضي للوصول إلي المستشفيات في الضفة وإسرائيل لا تتجاوز 61٪.

ويشير مركز الميزان لحقوق الانسان إلي تضاعف المعاناة النفسية والجسدية لمرضي السرطان في قطاع غزة نتيجة ضعف الإمكانيات والنقص الدائم في المعدات والأجهزة التشخيصية والعقاقير والأدوية ومدخلات تشغيل المعدات الطبية والأجهزة العلاجية، حيث ظل العجز في الأدوية واحد من أبرز التهديدات علي حياة المرضي.

فقد بلغ متوسط نسبة العجز في الأدوية اللازمة لعلاج مرضي السرطان وأمراض الدم (58%) علي امتداد العام 2018، وتتكون هذه الأدوية من (65) صنفاً، الأمر الذي يهدد حياة كثير من المرضي، إذ أنه في غياب صنف من الأدوية المكونة لبرنامج العلاج يفشل البرنامج كله وتصبح مكونات البرنامج الأخري بلا فاعلية.

ويصف عصام يونس مدير مركز الميزان واقع المرضي في قطاع غزة خلال فعالية في سياق مشروع مع الاتحاد الأوروبي بشديد الصعوبة والمأساوية بالنظر إلي استمرار الحصار الذي طال مختلف مناحي الحياة، والقيود الشديدة المفروضة علي حرية حركة الأفراد والبضائع، وواقع الخدمات الصحية المقدمة الذي يعاني من مشاكل جدية.

أما أيمن فتيحة ممثل عن الاتحاد الأوروبي فطالب بتغيير سياسي واقتصادي وأمني جذري في قطاع غزة بما يشمل ذلك إنهاء الإغلاق وفتح كافة المعابر وتلبية حاجات المواطنين، وقال 'إن منع الوصول للخدمات الصحية خارج قطاع غزة للحالات التي تحتاج رعاية طبية خاصة كان له انعكاسات حادة علي الحق في الصحة'.

ويؤكد مركز الميزان لحقوق الإنسان علي مبدأ 'الإعمال التدريجي' للحق في الصحة، الذي يوجب علي السلطات أن تبدي التزاما مستمرا بإعمال الحق في الصحة، عبر تقديم الدعم للخدمات الصحية العلاجية وتطوير قطاع الصحة.

ويقول مركز الميزان إن 'التأخر في رفد القطاع الصحي بالأدوية اللازمة، يتناقض مع إجراءات وزارة الصحة واستراتيجية الحكومة الفلسطينية الصحية الوطنية للأعوام (2017-2022)، وهي استراتيجية تستند إلي أهداف ومقاصد الأمم المتحدة المستدامة للعام 2030، التي التزمت فلسطين بالسعي إلي تحقيقها، ولاسيما الهدف الثالث، القاضي بضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، من خلال التغطية الصحية الشاملة.

ويؤكد المركز علي حرية الحركة والتنقل وحرية وصول المرضي إلي المستشفيات هي حق أساسي من حقوق الإنسان، يوجب علي الاحتلال الصهيوني العمل علي ضمان سهولة وصول المرضي إلي المستشفيات والتوقف عن السياسات التي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمرضي، واحترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي.

كما يؤكد مركز الميزان علي أهمية تضافر الجهود العالمية لمكافحة مرض السرطان ومسبباته، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لجميع مرضي السرطان.

ويعبر مركز الميزان عن بالغ القلق إزاء ما يعايشة مرضي السرطان في قطاع غزة في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، داعيا إلي إعمال الحقوق الصحية لهؤلاء المرضي بما يمكنهم من مواجهة هذا المرض الخطير، ومطالبا بإنهاء المعوقات التي توضع في طريق وصول المرضي إلي المستشفيات، سواء منحهم التصاريح اللازمة في الوقت المناسب، أو ضمان سهولة ويسر إجراءات التحويل إلي المستشفيات خارج قطاع غزة بما يحمي حياة آلاف المرضي ويحفظ كرامتهم الإنسانية.

كما يطالب مركز الميزان سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة ولاسيما منظمة الصحة العالمية، بتعزيز التعاون لتحسين الشروط الصحية والعمل علي توفير الأجهزة التشخيصية والعلاجية وأدوية البرامج العلاجية الخاصة بمرضي السرطان بما يحمي حياة المرضي ويخفف من معاناتهم النفسية والجسدية.

ويشدد علي ضرورة تحييد الحاجات الإنسانية للسكان في قطاع غزة عن الصراعات العسكرية والسياسية، وضمان وفاء الأطراف كافة بالتزاماتها الناشئة عن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

انتهي **387** 2342

