حماس تستهجن تصريحات وزير الخارجية العماني حول الكيان الصهيوني

غزة/ 8 نيسان / أبريل/ إرنا أعربت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' عن استهجانها الشديد لتصريحات وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في المنتدي الاقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت بالأردن، إذ طالب الدول العربية بطمأنة كيان الاحتلال علي مستقبله وتبديد مخاوفه.

وقالت حركة حماس في بيان لها انها تشعر بالصدمة من هذا الموقف الغريب مؤكدة رفضها واستنكارها المطلق لهذه التصريحات التي تخالف الحقيقة والمنطق الموضوعي.
وأضافت حماس :'فبأي منطق أخلاقي وسياسي يطلب من الضحية أن تطمئن الجلاد والمحتل علي مستقبله، وهو كيان غاصب يملك أقوي جيش في المنطقة، ويمارس القتل والتدمير بشكل منهجي ضد شعبنا وأمتنا، ويحتل الأرض، ويهوّد القدس، ويدنس المقدسات، ويهدد المنطقة بأسرها، ويضرب بالقانون الدولي عرض الحائط'.
واعتبرت أن هذه التصريحات تجاوزت حد التطبيع المجاني مع العدو المحتل إلي التماس الأعذار والذرائع له، والدعوة إلي طمأنته وتفهم (مخاوفه) المزعومة!؛ وتمثل اضرارا بالقضية الفلسطينية ، وإضعافا للموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي، ومن شأنها تشجيع الكيان الصهيوني علي المزيد من جرائمه وعدوانه، بل وتعنته السياسي.
ودعت حماس أصحاب هذه التصريحات وغيرهم من القادة والمسؤولين إلي التراجع عن مثل هذه المواقف والدعوات، ووقف كل أشكال التطبيع والهرولة نحو العدو، واستبدال ذلك بمواقف حقيقية وشجاعة تدعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في الاستقلال والتحرر من الاحتلال، وعودة اللاجئين، واستعادة الأرض والقدس والمقدسات؛ وهو ما سيحقق الأمن والسلام والاستقرار الحقيقي في المنطقة، ويحميها من شرور الكيان الصهيوني ومطامعه.
انتهي **387 ** 2342



برچسب ها

سياسي

تطبيع

حماس

عمان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

حماس تستهجن تصريحات وزير الخارجية العماني حول الكيان الصهيوني

معظم المشاهدات

مرضي السرطان بغزة يواجهون الموت بسبب القيود الصهيونية

مرضي السرطان بغزة يواجهون الموت بسبب القيود الصهيونية

وزير الخارجية الباكستاني يعرب عن تضامنه مع الشعب الايراني المنكوب بالفيضانات

وزير الخارجية الباكستاني يعرب عن تضامنه مع الشعب الايراني المنكوب بالفيضانات

حماس تستهجن تصريحات وزير الخارجية العماني حول الكيان الصهيوني

حماس تستهجن تصريحات وزير الخارجية العماني حول الكيان الصهيوني

السفير الايراني في لندن : قرار ترامب بشأن الحرس الثوري هدية امريكية الي نتنياهو

السفير الايراني في لندن : قرار ترامب بشأن الحرس الثوري هدية امريكية الي نتنياهو

الاسري الفلسطينيون يدخلون باضراب مفتوح عن الطعام

بعد فشل الحوار لتحقيق مطالبهم

الاسري الفلسطينيون يدخلون باضراب مفتوح عن الطعام

أحدث الأخبار

ظريف يتلقي اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني

ظريف يتلقي اتصالا هاتفيا من نظيره الباكستاني

الاسري الفلسطينيون يدخلون باضراب مفتوح عن الطعام

بعد فشل الحوار لتحقيق مطالبهم

الاسري الفلسطينيون يدخلون باضراب مفتوح عن الطعام

مرضي السرطان بغزة يواجهون الموت بسبب القيود الصهيونية

مرضي السرطان بغزة يواجهون الموت بسبب القيود الصهيونية

حماس تستهجن تصريحات وزير الخارجية العماني حول الكيان الصهيوني

حماس تستهجن تصريحات وزير الخارجية العماني حول الكيان الصهيوني

وزير الخارجية الباكستاني يعرب عن تضامنه مع الشعب الايراني المنكوب بالفيضانات

وزير الخارجية الباكستاني يعرب عن تضامنه مع الشعب الايراني المنكوب بالفيضانات

موضوعات مرتبط