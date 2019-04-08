حماس تستهجن تصريحات وزير الخارجية العماني حول الكيان الصهيوني

وقالت حركة حماس في بيان لها انها تشعر بالصدمة من هذا الموقف الغريب مؤكدة رفضها واستنكارها المطلق لهذه التصريحات التي تخالف الحقيقة والمنطق الموضوعي.

وأضافت حماس :'فبأي منطق أخلاقي وسياسي يطلب من الضحية أن تطمئن الجلاد والمحتل علي مستقبله، وهو كيان غاصب يملك أقوي جيش في المنطقة، ويمارس القتل والتدمير بشكل منهجي ضد شعبنا وأمتنا، ويحتل الأرض، ويهوّد القدس، ويدنس المقدسات، ويهدد المنطقة بأسرها، ويضرب بالقانون الدولي عرض الحائط'.

واعتبرت أن هذه التصريحات تجاوزت حد التطبيع المجاني مع العدو المحتل إلي التماس الأعذار والذرائع له، والدعوة إلي طمأنته وتفهم (مخاوفه) المزعومة!؛ وتمثل اضرارا بالقضية الفلسطينية ، وإضعافا للموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي، ومن شأنها تشجيع الكيان الصهيوني علي المزيد من جرائمه وعدوانه، بل وتعنته السياسي.

ودعت حماس أصحاب هذه التصريحات وغيرهم من القادة والمسؤولين إلي التراجع عن مثل هذه المواقف والدعوات، ووقف كل أشكال التطبيع والهرولة نحو العدو، واستبدال ذلك بمواقف حقيقية وشجاعة تدعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في الاستقلال والتحرر من الاحتلال، وعودة اللاجئين، واستعادة الأرض والقدس والمقدسات؛ وهو ما سيحقق الأمن والسلام والاستقرار الحقيقي في المنطقة، ويحميها من شرور الكيان الصهيوني ومطامعه.

انتهي **387 ** 2342

