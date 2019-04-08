المتحدث باسم لجنة الأمن القومي النيابية:

إدراج الحرس الثوري علي قائمة الجماعات الإرهابية لا يتسم بصفة قانونية

طهران/8 نيسان/أبريل/إرنا- أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي 'علي نجفي خوشرودي'، ان إدراج حرس الثورة الإسلامية علي قائمة الإرهاب الأميركية لا يتسم بصفة قانونية وفقا لمنظومة الحقوق الدولية؛ مضيفا ان هذا الإجراء، يعد مجرد إجراء سياسي.

وأضاف نجفي خوشرودي، ان الحرس الثوري والي جانب الجيش، يشكل رمز إقتدار الجمهورية الإسلامية؛ حاثا الساسة الأميركان ألا يقوموا بتشويه سمعتهم الدولية أكثر من هذا.
وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في معرض الإجابة علي سؤال حول الإجراءات المضادة لإيران، ان مجلس الشوري الإسلامي وضع مشروعا علي جدول أعماله، سيقوم باقراره في حال تنفيذ أميركا هذا الإجراء؛ مضيفا ان لجنة الأمن القومي لديها قائمة طويلة عن الإجراءات الأميركية في دعم الجماعات الإرهابية وكذلك إجراءاتها التدخلية تجاه إيران والمنطقة وأضاف، ان اللجنة لديها 14 مشروعا قيد الدراسة في هذا الصدد؛ ستسهم هذه المشاريع بالتأكيد في تنوير الرأي العام بشأن الإجراءات الأميركية المناهضة للسلام والأمن الدوليين.
وتابع، ان هذه المشاريع تشتمل علي دور أميركا في الإرهاب السلفي وتكوين داعش ونقل داعش من سوريا الي العراق وأفغانستان، وتصدير أسلحة الدمار الشامل، والإرهاب البيولوجي، وممانعتها لإستيراد الأدوية والمواد الغذائية وإرسال مساعدات الصليب الأحمر الدولي الي إيران عقب كارثة الفيضانات الأخيرة.
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إدراج الحرس الثوري علي قائمة الجماعات الإرهابية لا يتسم بصفة قانونية

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