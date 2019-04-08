معالجة الفي شخص يوميًا في المستشفي الميداني التابع للحرس الثوري الإيراني بمدينة بلدختر

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الاثنين، اضاف اوصانلو ان المستشفي الميداني اسهم في ازالة الكثير من مشاكل المواطنين في مدينة بلدختر؛ مردفا أن المستشفي لعب دورا بارزا في منع تفشي الأمراض المعدية داخل المدينة.

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