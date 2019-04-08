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معالجة الفي شخص يوميًا في المستشفي الميداني التابع للحرس الثوري الإيراني بمدينة بلدختر

طهران/ 8 نيسان / ابريل / ارنا – قال قائد مقر 'حمزة سيد الشهداء (ع)' التابع للقوات البرية للحرس الثوري 'محمدتقي اوصانلو' أن المستشفي الميداني التابع للحرس الثوري يعالج يوميا الفي شخص من منكوبي الفيضانات في بلدختر التابعة لمحافظة لرستان (غرب)؛ لافتا الي الإجراءات الفاعلة للحرس الثوري لاغاثة اهالي المناطق المنكوبة بالسيول في هذه المنطقة.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الاثنين، اضاف اوصانلو ان المستشفي الميداني اسهم في ازالة الكثير من مشاكل المواطنين في مدينة بلدختر؛ مردفا أن المستشفي لعب دورا بارزا في منع تفشي الأمراض المعدية داخل المدينة.
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معالجة الفي شخص يوميًا في المستشفي الميداني التابع للحرس الثوري الإيراني بمدينة بلدختر

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