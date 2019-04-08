إیران تصف القوات العسكریة الأمیركیة فی المنطقة بالإرهابیة

وأصدر المجلس الأعلي للأمن القومی الإیرانی، بیانا ندد خلاله بشدة الإجراء اللاقانونی والخطیر للولایات الأمیركیة المتحدة فی إدراج حرس الثورة الإسلامیة علي 'لائحة المنظمات الإرهابیة الخارجیة'؛ واصفا الولایات المتحدة الأمیركیة بـ'الحكومة الداعمة للإرهاب' و'القیادة المركزیة الأمیركیة المعروفة بسنتكوم' وكافة القوات المنتسبة لها بـ'الجماعات الإرهابیة'.

واعتبر المجلس الأعلي للأمن القومی هذا الإجراء الواهی بأنه تهدید خطیر للسلام والأمن الإقلیمیین والدولیین وإنتهاك سافر للأسس والقرارات الملزمة التابعة للقوانین الدولیة ومیثاق الأمم المتحدة.

ویضیف البیان، انه علي العكس من أمیركا وحلفاءها الإقلیمیین الذین دعموا علي الدوام الجماعات المتطرفة والإرهابیین فی منطقة غرب آسیا، تواجد الحرس الثوری دوما فی طلیعة مواجهة الإرهاب والتطرف فی المنطقة؛ مضیفا ان دور هذه القوات المضحیة والثوریة فی مكافحة القاعدة وداعش والنصرة وسائر الجماعات الإرهابیة داخل المنطقة، لطالما لقی إشادة وتقدیرا من جانب الشعوب والحكومات المتضررة (جراء الإرهاب).

یذكر، ان الرئیس الامریكی دونالد ترامب اعلن عصر الیوم، بأن 'واشنطن تصف حرس الثورة الاسلامیة بانه منظمة ارهابیة خارجیة'؛ علی حد زعمه.

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