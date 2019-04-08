بناء علي قرار المجلس الأعلي للأمن القومی؛

إیران تصف القوات العسكریة الأمیركیة فی المنطقة بالإرهابیة

طهران/8 نیسان/أبریل/إرنا- وصف المجلس الأعلي للأمن القومی الإیرانی الإدارة الأمیركیة بأنها داعمة للإرهاب والقیادة المركزیة الأمیركیة المسماة بـ'سنتكوم' بأنها من الجماعات الإرهابیة وذلك ردا علي الإجراء العدائی للحكومة الأمیركیة المتمثل فی إدراج الحرس الثوری علي 'لائحة الجماعات الإرهابیة'.

وأصدر المجلس الأعلي للأمن القومی الإیرانی، بیانا ندد خلاله بشدة الإجراء اللاقانونی والخطیر للولایات الأمیركیة المتحدة فی إدراج حرس الثورة الإسلامیة علي 'لائحة المنظمات الإرهابیة الخارجیة'؛ واصفا الولایات المتحدة الأمیركیة بـ'الحكومة الداعمة للإرهاب' و'القیادة المركزیة الأمیركیة المعروفة بسنتكوم' وكافة القوات المنتسبة لها بـ'الجماعات الإرهابیة'.
واعتبر المجلس الأعلي للأمن القومی هذا الإجراء الواهی بأنه تهدید خطیر للسلام والأمن الإقلیمیین والدولیین وإنتهاك سافر للأسس والقرارات الملزمة التابعة للقوانین الدولیة ومیثاق الأمم المتحدة.
ویضیف البیان، انه علي العكس من أمیركا وحلفاءها الإقلیمیین الذین دعموا علي الدوام الجماعات المتطرفة والإرهابیین فی منطقة غرب آسیا، تواجد الحرس الثوری دوما فی طلیعة مواجهة الإرهاب والتطرف فی المنطقة؛ مضیفا ان دور هذه القوات المضحیة والثوریة فی مكافحة القاعدة وداعش والنصرة وسائر الجماعات الإرهابیة داخل المنطقة، لطالما لقی إشادة وتقدیرا من جانب الشعوب والحكومات المتضررة (جراء الإرهاب).
یذكر، ان الرئیس الامریكی دونالد ترامب اعلن عصر الیوم، بأن 'واشنطن تصف حرس الثورة الاسلامیة بانه منظمة ارهابیة خارجیة'؛ علی حد زعمه.
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سیاسی

المجلس الأعلى للأمن القومی

الحرس الثوری

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إیران تصف القوات العسكریة الأمیركیة فی المنطقة بالإرهابیة

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