رئیس لجنة الامن القومی النیابیة : الاجراء المماثل من جانب ایران سیتخذ خلال الساعات القادمة

واضاف فلاحت بیشة فی تصریح عصر الیوم الاثنین لمراسل ارنا، قائلا : سیتم فی غضون الساعات القلیلة القادمة ادراج القوات العسكریة الامریكیة المتواجدة فی المنطقة علي قائمة الجماعات الارهابیة الي جانب داعش.

واكد رئیس لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الاسلامی، انه ینبغی علي الحكومة ان تلجأ الي مبدا المقابلة بالمثل، وتقوم بتصنیف القوات العسكریة المتواجدة فی منطقة غرب اسیا ضمن لائحة الجماعات الارهابیة.

علما الرئیس الامریكی دونالد ترامب اعلن قبل قلیل، بأن 'واشنطن تصف حرس الثورة الاسلامیة بانه منظمة ارهابیة خارجیة'؛ علي حد زعمه.

انتهي ** ح ع

