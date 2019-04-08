مزاعم اميركا بشان عدم فرض الحظر علي قطاع الغذاء في ايران ليست الا مخادعة

وفي ملتقي نظمته موسسة الابحاث والتعليم وترويج الزراعة حول دعم ازدهار الانتاج وتوسيع رقعة زرع البذور الزيتية، اليوم الاثنين، اضاف حجتي ان الاميركان ومن خلال انسحابهم الاحادي من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) منعوا ايران من استخادم عائداتها النفطية لسد حاجة البلاد الي الغذاء.

وتابع : ان هؤلاء يرغبون في اخضاعنا لمطالبهم عن طريق فرض الحظر علينا.

ولفت وزير الجهاد الزراعي الي ان بعض الدول مثل الولايات المتحدة تسعي وراء حفظ هينمتها علي احتياطي العالم من الغذاء حتي اذا اسفر هذا الامر الي هدم البيئة؛ موكدا في هذا الخصوص علي ضرورة بلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء داخل البلاد.

انتهي**2018/ ح ع **

