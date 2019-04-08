قائد حرس الحدود يؤكد ضرورة تعزيز الإستشراف الإستخباري علي صعيد البحار

وخلال إجتماعه مع عدد من منتسبي لجنة حراسة الحدود التابعة لقوي الأمن الداخلي اليوم الإثنين، أكد قاسمي ان إيران كانت علي الدوام عرضة للتهديدات العابرة للمنطقة والحدود؛ مضيفا ان حراسة الحدود تعد الركن الأول للدفاع عن البلاد وتلعب دورا رئيسا في مكافحة التهديدات المحيطة وأكد ضرورة الإرتقاء بمستوي الجهوزية في تنفيذ المهمات الحدودية، عبر تعزيز التوجه العسكري والدفاعي والأمني والإجتماعي.

وفيما أشار الي المهمات واسعة النطاق لقوي الأمن الداخلي صرح رضائي: ان العام الماضي كان عاما مكللا بالنجاح لقوات الأمن الداخلي في مجال ضمان الأمن علي الحدود وفي المدن والقري من خلال تنفيذ العديد من المهمات الحدودية والأمنية والإجتماعية.

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