قائد حرس الحدود يؤكد ضرورة تعزيز الإستشراف الإستخباري علي صعيد البحار

طهران/8 نيسان/أبريل/إرنا- أكد قائد حرس الحدود التابع لقوي الأمن الداخلي 'العميد قاسم رضائي'، ضرورة تعزيز الإستشراف الإستخباراتي علي صعيد البحار خلال العام الجديد (الإيراني- بدأ من 21 آذار/مارس).

وخلال إجتماعه مع عدد من منتسبي لجنة حراسة الحدود التابعة لقوي الأمن الداخلي اليوم الإثنين، أكد قاسمي ان إيران كانت علي الدوام عرضة للتهديدات العابرة للمنطقة والحدود؛ مضيفا ان حراسة الحدود تعد الركن الأول للدفاع عن البلاد وتلعب دورا رئيسا في مكافحة التهديدات المحيطة وأكد ضرورة الإرتقاء بمستوي الجهوزية في تنفيذ المهمات الحدودية، عبر تعزيز التوجه العسكري والدفاعي والأمني والإجتماعي.
وفيما أشار الي المهمات واسعة النطاق لقوي الأمن الداخلي صرح رضائي: ان العام الماضي كان عاما مكللا بالنجاح لقوات الأمن الداخلي في مجال ضمان الأمن علي الحدود وفي المدن والقري من خلال تنفيذ العديد من المهمات الحدودية والأمنية والإجتماعية.
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الإستشراف الإستخباراتي

التهديدات العابرة للمنطقة

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قائد حرس الحدود يؤكد ضرورة تعزيز الإستشراف الإستخباري علي صعيد البحار

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قائد حرس الحدود يؤكد ضرورة تعزيز الإستشراف الإستخباري علي صعيد البحار

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