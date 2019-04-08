ظریف یقترح ادراج القوات العسكریة الامریكیة فی غرب اسیا علي لائحة الجماعات الارهابیة

وافاد القسم الاعلامی بوزارة الخارجیة : انه نظرا للدعم الخفی والعلنی الذی تقدمه القوات العسكریة الامریكیة الي الجماعات الارهابیة والتدخل المباشر فی تنفیذ النشاطات الارهابیة من جانب مسلحی هذا البلد، فقد بعث وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف رسالة الي رئیس المجلس الاعلي للامن القومی الایرانی حجة الاسلام حسن روحانی؛ داعیا فیها المجلس الاعلي للامن القومی الایرانی ان یقوم وفقا لقانون 'مواجهة نقض حقوق الانسان واجراءات امریكا المتهورة والارهابیة فی المنطقة' المصادق علیه من قبل مجلس الشوري الاسلامی، بادراج القوات العسكریة الامریكیة المتواجدة فی منطقة غرب اسیا المسماة بـ 'سنتكوم' علي لائحة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة للجماعات الارهابیة.

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