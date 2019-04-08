نقل الفين و600 شخصا من منكوبي الفيضانات إلي مناطق آمنة

وفي تصريح لمراسل وكالة 'ارنا' في أهواز اليوم الاثنين، أضاف خدادادي ان عملية نقل المنكوبين بالفيضانات تم تنفيذها بواسطة 4 مروحيات إغاثية و11 قاربا.

وتابع أن عمليات النقل نفذت من المناطق المتضررة بالسيول بما في ذلك مدن شوشتر وشوش واهواز ودشت آزادكان وحميدية ودزفول (في محافظة خوزستان)؛ مبينا انه تم نقل المنكوبين الي مخيمات الإقامة الطارئة والموقتة داخل المحافظة.

وأكد هذا المسؤول أن النساء الحوامل والاشخاص الطاعين في السن والاطفال يأتون في أولوية عملية نقل المنكوبين.

وفي سياق متصل، كان وزير الداخلية الايراني 'عبدالرضا رحماني فضلي' اعلن خلال زيارته التفقدية اليوم الاثنين إلي مدينة أهواز : إن الظروف في هذه المدينة مستقرة تماما والاوضاع ليست مثيرة للقلق هناك.

واضاف رحماني فضلي ان الاجهزة التنفيذية والاغاثية بدات تسيطر علي ازمة السيول التي حصلت في بعض مناطق محافظة خوزستان؛ مردفا انه استنادا الي أحدث التقارير الواردة فإن بعض مناطق المحافظة تشهد انخفاضا في مستوي مياه السيول، و'نتوقع ان تنتهي المشاكل التي تعاني منها ضواحي اهواز هذه الليلة باذن الله'.

انتهي**ح ح/ ح ع**

