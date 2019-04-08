وزير الداخلية: الظروف مستقرة في مدينة أهواز

واضاف رحماني فضلي ان تسرب مياه السيول امس عبر احدي قنوات نقل المياه التابعة لنهر كرخة ادي الي تجمع المياه في بعض الشوارع والمناطق في ضواحي اهواز؛ لكن بعد تدخل الأجهزة التنفيذية وفرق الإغاثة أصبح الوضع تحت السيطرة تماماً.

واكد ان الاجهزة التنفيذية والاغاثية بدات تسيطر علي ازمة السيول التي حصلت في بعض مناطق محافظة خوزستان؛ مردفا انه استنادا الي أحدث التقارير الواردة فإن بعض مناطق المحافظة تشهد انخفاضا في مستوي مياه السيول، و'نتوقع ان تنتهي المشاكل التي تعاني منها ضواحي اهواز هذه الليلة باذن الله'.

وكان وزير الداخلية أجري زيارة تفقدية إلي اهواز للمرة الثانية منذ اجتياح السيول الأخيرة محافظة خوزستان وطلع علي الظروف الراهنة في المناطق المنكوبة.

انتهي**ح ح/ ح ع**

