وزير الداخلية: الظروف مستقرة في مدينة أهواز

اهواز / 8 نيسان / ابريل / ارنا – قال وزير الداخلية الايراني 'عبدالرضا رحماني فضلي' خلال زيارته التفقدية اليوم الاثنين إلي مدينة أهواز (مركز محافظة خوزستان - جنوب غرب) : إن الظروف مستقرة تماما والاوضاع ليست مثيرة للقلق هناك.

واضاف رحماني فضلي ان تسرب مياه السيول امس عبر احدي قنوات نقل المياه التابعة لنهر كرخة ادي الي تجمع المياه في بعض الشوارع والمناطق في ضواحي اهواز؛ لكن بعد تدخل الأجهزة التنفيذية وفرق الإغاثة أصبح الوضع تحت السيطرة تماماً.
واكد ان الاجهزة التنفيذية والاغاثية بدات تسيطر علي ازمة السيول التي حصلت في بعض مناطق محافظة خوزستان؛ مردفا انه استنادا الي أحدث التقارير الواردة فإن بعض مناطق المحافظة تشهد انخفاضا في مستوي مياه السيول، و'نتوقع ان تنتهي المشاكل التي تعاني منها ضواحي اهواز هذه الليلة باذن الله'.
وكان وزير الداخلية أجري زيارة تفقدية إلي اهواز للمرة الثانية منذ اجتياح السيول الأخيرة محافظة خوزستان وطلع علي الظروف الراهنة في المناطق المنكوبة.
انتهي**ح ح/ ح ع**



برچسب ها

اجتماعي

وزير الداخلية

ايران

الفيضانات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الداخلية: الظروف مستقرة في مدينة أهواز

معظم المشاهدات

وزير الداخلية: الظروف مستقرة في مدينة أهواز

وزير الداخلية: الظروف مستقرة في مدينة أهواز

ایران ستتخذ اجراء مماثلا قبال الاجراء الامریكی المرتقب ضد الحرس الثوری

المتحدث باسم لجنة الامن القومی النیابیة :

ایران ستتخذ اجراء مماثلا قبال الاجراء الامریكی المرتقب ضد الحرس الثوری

منظمات المجتمع المدني اللبنانية تقدم تبرعات مالية بقيمة 20 الف دولار لمنكوبي السيول في إيران

منظمات المجتمع المدني اللبنانية تقدم تبرعات مالية بقيمة 20 الف دولار لمنكوبي السيول في إيران

لاريجاني: إيران دعمت قطر علي الدوام

خلال لقائه منتسبي السفارة الإيرانية في قطر؛

لاريجاني: إيران دعمت قطر علي الدوام

بعیدی نجاد یؤكد ضرورة وقف تسلیح التحالف السعودی

بعیدی نجاد یؤكد ضرورة وقف تسلیح التحالف السعودی

أحدث الأخبار

نقل الفين و600 شخصا من منكوبي الفيضانات إلي مناطق آمنة

رئيس جمعية الهلال الاحمر في خوزستان :

نقل الفين و600 شخصا من منكوبي الفيضانات إلي مناطق آمنة

بعیدی نجاد یؤكد ضرورة وقف تسلیح التحالف السعودی

بعیدی نجاد یؤكد ضرورة وقف تسلیح التحالف السعودی

وزير الداخلية: الظروف مستقرة في مدينة أهواز

وزير الداخلية: الظروف مستقرة في مدينة أهواز

ایران ستتخذ اجراء مماثلا قبال الاجراء الامریكی المرتقب ضد الحرس الثوری

المتحدث باسم لجنة الامن القومی النیابیة :

ایران ستتخذ اجراء مماثلا قبال الاجراء الامریكی المرتقب ضد الحرس الثوری

منظمات المجتمع المدني اللبنانية تقدم تبرعات مالية بقيمة 20 الف دولار لمنكوبي السيول في إيران

منظمات المجتمع المدني اللبنانية تقدم تبرعات مالية بقيمة 20 الف دولار لمنكوبي السيول في إيران

موضوعات مرتبط