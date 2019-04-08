ایران ستتخذ اجراء مماثلا قبال الاجراء الامریكی المرتقب ضد الحرس الثوری

واوضح نجفی خوشرودی، ان لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة النیابیة استعرضت خلال اجتماعها الیوم بحضور ظریف، اخر المستجدات بشأن السیاسة الخارجیة وبرامج واجراءات وزارة الخارجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وعودة الي تصریحات وزیر الخارجیة فی هذا الاجتماع، قال المتحدث باسم لجنة الامن القومی النیابیة : ان ظریف اشار الي الاعلان الامریكی بشان ادراج حرس الثورة الاسلامیة علي لائحة الجماعات الارهابیة؛ منددا بهذا الاجراء، ومحذرا من النتائج الخطیرة المترتبة علیه.

واردف ظریف : ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لم ولن تسعي وراء التوترات لكن فی حال ان اقدمت امریكا علي هذا القرار فإن ایران ستتخذ اجراء مماثلا قبال ذلك.

وفی سیاق منفصل، تطرق وزیر الخارجیة الي البیان الختامی الصادر عن الاجتماع الاخیر لمجموعة الدول السبع؛ واصفا ایاه بانه مناقض للاتفاق النووی من جانب الدول الاطراف والاعضاء فی هذه المجموعة.

ولفت المتحدث باسم لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الاسلامی ایضا، الي ان تنویه ظریف خلال اجتماع اللجنة الیوم بالزیارات المتبادلة بین ایران والعراق، التی وصفها بانها تاریخیة

فی ضوء الانجازات المحققة خلالها، بما فی ذلك الاتفاق الثنائی علي تجریف نهر اروند والغاء رسوم التاشیرات، والاتفاق علي تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین البلدین.

وبحسب نجفی خوشرودی، فقد تناول اجتماع لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة النیابیة الیوم، العدید من القضایا الاخري بما فیها ضرورة تعزیز الدبلوماسیة الاقتصادیة وتوظیف الطاقات المتوفرة علي صعید العلاقات مع دول الجوار، والاجراءات الرادعة مقابل امریكا فیما یخص ارسال المساعدات الانسانیة الي المناطق المنكوبة بالسیول، والارهاب الاقتصادی الامریكی، وممارسات الكیان الصهیونی، واخر المستجدات بشان الالیة المالیة الاوروبیة (اینستكس)، ومشروع قرار البرلمان حول اطلاق صفة الارهاب علي القوات المسلحة الامریكیة المتواجدة فی المنطقة اذا ما اقدمت الاخیرة علي قرار ضد الحرس الثوری؛ وغیرها من المواضیع الاخري.

انتهي ** ح ع

