منظمات المجتمع المدني اللبنانية تقدم تبرعات مالية بقيمة 20 الف دولار لمنكوبي السيول في إيران

وقدم ممثلو منظمات المجتمع المدني اللبنانية خلال اللقاء الذي جري اليوم الاثنين مع القائم بالاعمال الايراني لدي لبنان 'احمد حسيني' تبرعاتهم المالية واعربوا عن مواساتهم مع ذوي ضحايا السيول الأخيرة.

واكدوا، ان الشعب اللبناني يثمن المساعدات الايرانية طيلة الـ40 عاما الماضية لهم ولن ينس ابدا الدعم الايراني له خلال احتلال لبنان وغيره من الاحداث.

واضافوا، انهم قاموا بتسليم تبرعاتهم الي السفارة الايرانية نقدا، بالنظر الي الحظر الأمريكي الجائر علي ايران ومنع ارسال المساعدات المالية عن طريق المصارف الموجودة في لبنان؛ مؤكدين ان هذا الامر يعد نوعا من الارهاب الاقتصادي.

وقال 'احمد حيدر' احد ممثلي منظمات المجتمع المدني اللبنانية في حديث للصحفيين: اننا حضرنا السفارة الايرانية نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدني للتعبير عن مواساتنا وتعاطفنا مع الشعب الايراني في الحوادث الناجمة عن السيول.

وصرح اننا قدمنا لاخوتنا في الجمهورية الاسلامية الايرانية هدية رمزية للتعبير عن تضامننا مع الشعب الايراني الذي لطالما وقف الي جانب الشعب اللبناني في المحن والفظائع التي ارتكبهاا الكيان الصهيوني ضده علي مدار سنوات عديدة بما فيها 'عملية عناقيد الغضب' وحرب الـ33 يوما عام 2006 .

كما قام شخص لبناني آخر قبل عدة أيام، بتقديم 10 آلاف دولار الي السفارة الايرانية في لبنان، لمنكوبي السيول في إيران.

وهطلت أمطار غزيرة منذ 19 مارس/ آذار الماضي، تسببت في وقوع فيضانات ضربت الكثير من المدن والقري في العديد من المحافظات الايرانية واودت كذلك بحياة 70 شخصا فضلا عن الحاق أضرار مادية كبيرة بالبنية التحتية وقطاع الزراعة.

انتهي ** 1453/أ م د**

