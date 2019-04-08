لاريجاني: إيران دعمت قطر علي الدوام

وخلال إجتماع له مع منتسبي السفارة الإيرانية في قطر وأعضاء المنتخب الإيراني النسوي لكرة القدم اليوم الإثنين، أشار لاريجاني الي زيارته الي الدوحة التي جاءت بهدف حضور مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي (IPU) وصرح: ان هذه الزيارة أتاحت فرصة قيمة لإجراء العديد من المشاورات مع المسؤولين القطريين وكذلك مسؤولي دول أخري، بالإضافة الي حضور المؤتمر.

وفيما أشار الي التوجه العقلاني المنتهج من قبل قطر في المنطقة، أضاف لاريجاني، ان أمير قطر ورئيس الوزراء القطري حريصان علي تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين؛ مصرحا انه من الممكن النهوض بطاقات التبادل التجاري بين البلدين الي مستويات أعلي مما هي عليه الآن.

ولفت رئيس السلطة التشريعية الي أن سائر الدول أعربت عن عدم إرتياحها حيال السلوك العدائي والمزدوج لأميركا تجاه الإتفاق النووي والقضية الفلسطينية، خاصة بعد تولي ترامب دفة الحكم؛ ومع أن هذه الدول لم تخفض من مستوي علاقاتها مع أميركا في مجال القضايا الإقتصادية، إلا أنها أعربت عن هذه الهواجس من خلال مباحثاتها بصورة واضحة.

وأكد لاريجاني ضرورة تعزيز الدول الإسلامية عزيمتها في الحفاظ علي الوحدة ومعالجة القضية الأساسية للعالم الإسلامي أي القضية الفلسطينية وشدد ضرورة إبداء البلدان الإسلامية رد فعل جاد أمام المجازر السياسية المفتعلة من قبل نتانياهو وترامب.

علما، ان مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي (IPU) منعقد حاليا في الدوحة، في نسخته الأربعين بعد المائة منذ السادس من نيسان/أبريل ويستمر حتي العاشر من الشهر ذاته.

إنتهي**أ م د

