ينبغي للخارجية اتخاذ اجراء مماثل قبال القرار الامريكي المرتقب

واشار اية الله رئيسي، اليوم الاثنين خلال اجتماع كبار مسؤولي السلطة القضائية، اشار الي الاجراء المرتقب من جانب الولايات المتحدة الامريكية لتصنيف الحرس الثوري ضمن الجماعات الارهابية؛ مؤكدا ان هذه الخطوة، وعلي غرار سائر الممارسات الشريرة الامريكية سيكون مصيرها الفشل.

وتابع : ان الدولة التي لا تحمل في سجلها سوي تسليح وتوجيه وايواء الجماعات الارهابية، تعمد الي اطلاق صفة الارهاب علي قوة مسلحة رسمية في البلاد، والتي ظهرت علي الدوام في طليعة دعم الشعوب والدفاع عن الحركات الاسلامية.

واذ قلل من الشان القانوني والسياسي لهذا الاجراء المرتقب من جانب واشنطن، لفت اية الله رئيسي الي انه في حال ان اقدمت امريكا البغيضة والمتورطة في المجازر الكبري داخل منطقة غرب اسيا وارجاء العالم، اقدمت علي متابعة هذا القرار، فإنه ينبغي لوزارة الخارجية والمجلس الاعلي للامن القومي في الجمهورية الاسلامية الايرانية ان يتخذا اجراء مماثلا قبال ذلك.

واكد رئيس السلطة القضائية ان الراي العام الدولي سيرحب بلجوء ايران الي مبدا المقابلة بالمثل لكونه علي علم بالسجل الامريكي الملطخ بالدماء والحافل بمساندة الارهاب.

كما اشاد اية الله رئيسي بتضحيات الحرس الثوري في سياق الدفاع عن وحدة اراضي الجمهورية الاسلامية ومبادئ الثورة والمبادرة علي مساندة الشعب الايراني في مواجهة الاحداث والكوارث، وعلي سبيل المثال السيول الاخيرة التي اجتاحت البلاد.

واثني رئيس السلطة القضائية ايضا علي جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة والقوات المسلحة وفرق الانقاذ والاغاثة في ارجاء البلاد لما قدمته من مساعدات وخدمات انسانية الي اهالي المناطق المنكوبة بالسيول.

واكد ان الاولوية الاساسية خلال الظروف الراهنة تكمن في الاجراءات الاغاثية المناسبة للتقليل من معاناة المواطنين المنكوبين بهذه الكوارث.

انتهي ** ح ع

