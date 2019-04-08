إيران وفيتنام تؤكدان علي تنمية التعاون الثنائي

طهران/8 نيسان/أبريل/إرنا – إلتقي اليوم الاثنين، رئيس مجلس الشوري الاسلامي 'علي لاريجاني' مع رئيسة البرلمان الفيتنامي 'نغوئيم تاي كيم نغان' علي هامش مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي في الدوحة (IPU)، وبحث معها في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

وأكد الجانبان ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.
وأعلن رئيس مجلس الشوري الاسلامي استعداد ايران لتنمية التعاون الاقتصادي مع فيتنام وقال، إن قاعدة وأساس التعاون الإقتصادي بين البلدين قائم علي النظام المصرفي، مؤكدا بذلك ضرورة تفعيل التبادل المصرفي بين البلدين.
وأعلن الجانبان عن استعدادهما لإطلاق تعاون ثقافي والإحتفاء باليوم الوطني لكلا البلدين.
وأكد بأن وزارتي الثقافة والإرشاد الاسلامي والتعليم والتربية الايرانيتين من شأنهما متابعة توسيع التعاون المشترك في هذا الشأن.
من جهتها، شددت رئيسة البرلمان الفيتنامي خلال الإجتماع علي ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية داعية في نفس الوقت الي تفعيل آلية مالية مصرفية جديدة بين البلدين والاعلان عن تفاصيلها وتطبيقها ميدانيا وقالت إنها ستقوم بهذه المهمة كأولوية فور عودتها الي فيتنام.
وأعربت 'نغوئيم تاي كيم نغان' عن رغبة بلادها في تطوير وتوسيع التعاون الثقافي وتعليم اللغة الفارسية بهدف تنمية العلاقات الثقافية.
هذا وينعقد حاليا مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي في الدوحة (IPU)، في نسخته الأربعين بعد المائة منذ السادس من نيسان/أبريل ويستمر حتي العاشر من الشهر ذاته.
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