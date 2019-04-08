ضبط 1.1 طن من مادة الهيروين خلال عمليات مشتركة قامت بها شرطة سمنان

سمنان/8نيسان/ابريل/إرنا – قال قائد شرطة محافظة سمنان (شرق العاصمة) العميد روح الأمين قاسمي اليوم الاثنين: إنّ قوات الشرطة في المحافظة ضبطت الف و106 كيلوغراماً من مادة الهيروين المخدرة خلال عمليات مشتركة تعاونت فيها شرطة محافظتي سمنان و«مركزي» (وسط).

وفي تصريح له أمام الصحافيين في سمنان أضاف أن العمليات تمت الليلة الماضية بمشاركة فرق بوليسية ميدانية تابعة لشرطة مكافحة المخدرات من المحافظتين.
وسبق العملية نشاط استخباري ساعد الشرطة علي التوصل الي دلالات تفيد بنشاط أعضاء عصابة تهريب مخدرات لنقل شحنة كبري من مادة الهيروئين.
وتم ضبط هذه الشحنة الكبيرة من المخدرات أطراف مدينة ساوه شرق العاصمة في عملية سريعة ومباغتة نجم عنها اعتقال مهرب وضبط سيارة شخصية فضلاً عن ضبط الشاحنة بماكانت تحمله من حجم كبير من المخدرات بلغ طناً و106 كيلوغراماً من مادة الهيروين.
هذا وتم ضبط شحنة مخدرات اخري بوزن 117 كيلو غراماً من الأفيون واعتقال 4 مهربين خلال عمليات مسلحة مشتركة قامت بها شرطة محافظة سمنان وخراسان الشمالية (شرق) في مدينة ميامي.
انتهي** ع ج**2041



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