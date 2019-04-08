لاريجاني يؤكد علي تنمية العلاقات بين ايران والمانيا

واشار لاريجاني في هذا اللقاء الذي جري علي هامش اعمال اجتماع اتحاد البرلمانات الدولي (IPU) المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، اشار الي العلاقات العريقة بين ايران والمانيا في المجالات الاقتصادية والسياسية؛ مؤكدا علي ضرورة تنميتها.

ونوه رئيس البرلمان ايضا الي اهمية تطهير المنطقة من الارهاب والمجاميع الارهابية؛ وقال : ان ايران تبذل قصاري جهدها لتطهير المنطقة من الارهاب؛ مؤكدا ضرورة الكف عن الدعم المالي كم جانب بعض الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان لتلك المجاميع.

واعرب لاريجاني عن اسفه للمشاكل التي اوجدتها امريكا في ايصال المساعدات الانسانية من بعض الدول الي متضرري الفيضانات في ايران، كصرحا : ان امريكا منعت وصول مساعدات الصليب الاحمر الي متضرري السيول في ايران؛ مبينا ان هذا الاجراء قد تكرر من دولة تدعي الدفاع عن حقوق الانسان.

من جانبها اعربت مساعدة رئيس البرلمان الالماني ' كلوديا كوهرت' خلال اللقاء عن تعاطفها مع الشعب والحكومة في ايران جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد.

وقالت كوهرت : ان ايران لها دورا مهما في المنطقة ومن الضروري ان تكون مشاركتها محورية في اعادة اعمار المناطق التي تعرضت للارهاب ومنها سوريا وذلك نظرا لنفوذها هناك.

وبدأت السبت الماضي اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له في دورته الـ140 بالدوحة وتستمر حتي العاشر من ابريل الحالي تحت عنوان 'البرلمانات منصات لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون'، وستكون الاجتماعات حافلة بالنقاشات، في ضوء عدد ومستوي المشاركين فيها الذين بلغوا 2200 شخض من 160 دولة.

ويناقش المجتمعون في الدوحة علي مدي خمسة ايام عددا من القضايا المتعلقة بأنشطة الاتحاد والسلام والأمن الدوليين، ودور البرلمانات كمنصات لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون، فضلا عن موضوع تعزيز احترام القانون الدولي.

انتهي**م م/ ح ع**

