خلال لقائه رئيس البرلمان الأرميني:

لاريجاني يؤكد علي ضرورة إيلاء الاهتمام للتلوث البيئي لنهر ارس

طهران/ 8 نيسان/ ابريل/ ارنا - أكد رئيس مجلس الشوري الإسلامي في اجتماعه مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا علي ضرورة الاهتمام بالقضاء علي التلوث البيئي لنهر أرس.

وعلي هامش اجتماع اتحاد البرلمانات الدولي (IPU) المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، التقي علي لاريجاني اليوم الاثنين مع آراراد ميرزويان، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا .
وأشار رئيس مجلس الشوري الإسلامي، إلي العلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية الواسعة النطاق بين البلدين من الماضي إلي يومنا هذا، مضيفا بان إيران وإرمينيا ترتبطان بعلاقة جيدة ويمكن توسيع نطاق هذه العلاقة اكثر فاكثر.
وتطرق لاريجاني الي موضوع معالجة قضية التلوث في نهر أرس وقال: هذه قضية إنسانية وبيئية ينبغي أن تنظر فيها الحكومة والقطاع البيئي في أرمينيا حتي لا تشكل مشكلة بالنسبة لإيران وأرمينيا.
وأضاف: وجهات نظر إيران بشأن أرمينيا كانت دائما إيجابية ويجب عدم تشويه هذا الرأي.
من جانبه أكد رئيس برلمان جمهورية أرمينيا، علي الحاجة إلي توسيع التعاون لا سيما من خلال اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، قال: لدي إيران وأرمينيا الكثير من مجالات التعاون التي يمكن أن ترتقي بفرص التعاون .
وبدأ أمس اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها في دورته الـ140 بالدوحة وتستمر حتي العاشر من ابريل تحت عنوان 'البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون'.
وتكون الاجتماعات حافلة بالنقاشات، باعتبار عدد ونوعية المشاركين فيها الذي بلغ 2200 مشارك من أكثر من 160 دولة، وهو أكبر عدد يشارك في اجتماعات الجمعية العامة خارج مقر المنظمة في جنيف.
ويناقش المجتمعون في الدوحة علي مدار أيام خمسة عددا من المسائل المتعلقة بأنشطة الاتحاد وبعض القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، ودور البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلم والأمن وسيادة القانون، فضلا عن موضوع تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
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