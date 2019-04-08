وصول شحنتين من مساعدات الهلال الأحمر الكويتي إلي إيران

طهران/ 8 نيسان/ ابريل/ ارنا - أعلنت جمعية الهلال الأحمر بالجمهورية الإسلامية أنه تم وصول شحنتين من المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر الكويتي إلي البلاد، يبلغ وزن كل منهما 40 و 35 طناً، لمساعدة ضحايا الفيضانات.

و أعلنت جمعية الهلال الأحمر اليوم الاثنين أن أول سفينة شحن تابعة للهلال الأحمر الكويتي، وصلت إلي إيران يوم الجمعة، تزن 40 طناً، واحتوت علي أربع مضخات مياه و 600 رزمة تغذية عائلية كل منها تزن 23 كيلوغراماً، بما في ذلك الأرز والسكر و زيت الطعام و المعكرونة و الملح و البازلاء و التمر و الفول المعلب و السردين المعلب والعدس.
الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، تزن 35 طنا، بما في ذلك 1000 رزمة غذائية عائلية بوزن 23 كغم لكل منهما و 600 عبوة غذائية لكل عائلة بوزن 10 كغم لكل منهما و 1200 كيس من الأرز لكل أسرة، وزنها 5 كغم .
كما تم إرسال خمسة أطنان من الأدوية والأدوات الطبية من الكويت لمساعدة ضحايا الفيضانات في إيران.
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وصول شحنتين من مساعدات الهلال الأحمر الكويتي إلي إيران

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