وصول شحنتين من مساعدات الهلال الأحمر الكويتي إلي إيران

و أعلنت جمعية الهلال الأحمر اليوم الاثنين أن أول سفينة شحن تابعة للهلال الأحمر الكويتي، وصلت إلي إيران يوم الجمعة، تزن 40 طناً، واحتوت علي أربع مضخات مياه و 600 رزمة تغذية عائلية كل منها تزن 23 كيلوغراماً، بما في ذلك الأرز والسكر و زيت الطعام و المعكرونة و الملح و البازلاء و التمر و الفول المعلب و السردين المعلب والعدس.

الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، تزن 35 طنا، بما في ذلك 1000 رزمة غذائية عائلية بوزن 23 كغم لكل منهما و 600 عبوة غذائية لكل عائلة بوزن 10 كغم لكل منهما و 1200 كيس من الأرز لكل أسرة، وزنها 5 كغم .

كما تم إرسال خمسة أطنان من الأدوية والأدوات الطبية من الكويت لمساعدة ضحايا الفيضانات في إيران.

انتهي** 2344

