المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يدين قصف مدرسة البنات في صنعاء

طهران/ 8 نيسان/ ابريل/ ارنا - أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، جريمة تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في قصف مدرسة للبنات، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الطلاب في صنعاء.

وأدان بهرام قاسمي، بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبها تحالف العدوان علي اليمن بقيادة السعودية في قصف مدرسة للبنات في صنعاء، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من طالبات المدرسة، وعبر عن تعاطفه مع ذوي ضحايا هذا العمل اللاإنساني.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن أسفه البالغ لاستمرار الصمت واللامبالاة من جانب المجتمع الدولي فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها المعتدون، مضيفا بإن البلدان التي تدعم قوات العدوان علي اليمن وتزودها بالاسلحة، شريكة في هذه الجرائم و يجب أن تتحمل مسؤولية هذا الدعم.
ودعا قاسمي الأمم المتحدة والبلدان صاحبة القرار في الأزمة اليمنية، إلي زيادة جهودها لوقف العدوان علي الفور واتخاذ تدابير وإجراءات لحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.
وأعلنت ​وزارة الصحة​ اليمنية عن ارتفاع عدد قتلي قصف ​التحالف السعودي​ علي مدرسة للبنات في منطقة سعوان بالعاصمة الي 13 قتيلا وحوالي 90 جريحاً.
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يدين قصف مدرسة البنات في صنعاء

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