حجم أضرار السيول في قطاع الزراعة 6700 مليار تومان

و قال 'عبد المهدي بخشنده' اليوم الاثنين، إن انتشار الأضرار في بعض محافظات البلاد مثل كلستان ومازندران (شمال ) وخوزستان (جنوب) ولرستان (غرب) كان أعلي، وكانت نسبة الأضرار أقل في المحافظات الأخري، مضيفا بان تدفق مياه السيول الي 900 ألف هكتار من الأراضي الزراعية و 110 ألف هكتار من البساتين في المحافظات المتضررة من الفيضانات، فان هذه الوحدات تضررت بين 10 الي 100 في المئة.

كما أشار الي نفوق 25 ألف رأس من الأغنام و1100 رأس من الابقار و 9 ملايين قطعة من الطيور و 51 ألف من المناحل و 1100 وحدة لتربية الأحياء المائية والأسماك وتدمير 25 ألف مصنع للمواد الغذائية جراء الفيضانات.

وصرح نائب وزير الجهاد الزراعي، بان الأضرار التي لحقت بمنشآت المياه والتربة والبنية التحتية لهذه المحافظات كانت واسعة، ووفقا للتقديرات، فان 150 بئرا و ألف و860 قناة و ألف و900 محطة ضخ قد لحقت أضرار جسيمة بها، فضلا عن تضرر شبكات الري والصرف والطرق بين المزارع في هذه المحافظات.

وقال إن الأضرار التي لحقت بمحافظة خوزستان آخذة في التوسع ولم يتم الانتهاء منها بعد، وأن أكثر من 76 في المائة من إجمالي الأضرار وقعت في أربع محافظات هي خوزستان وكلستان ومازندران ولرستان.

انتهي** 2344

