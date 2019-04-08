بحضور سفير المانيا في ايران

تسليم مساعدات الصليب الاحمر الالماني الي متضرري الفيضانات في ايران

طهران/8 نيسان/ابريل/ ارنا- تم صباح اليوم الاثنين وبحضور سفير المانيا في طهران ' ميخائيل كلور' تسليم مساعدات الصليب الاحمر الالماني بمبلغ 300 الف يورو وبشكل رسمي الي الهلال الاحمر الايراني.

وشملت المساعدات الالمانية 40 زورقا سريعا يستخدم للانقاذ وكذلك 40 دراجة مائية وملابس انقاذ و قبعات ومعدات اخري تستخدم عند الفيضانات.
وفور تسلمها تم ارسالها الي المناطق التي تتعرض للفيضات في محافظة خوزستان ( جنوب غرب ايران) .
انتهي**م م**2041**



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تسليم مساعدات الصليب الاحمر الالماني الي متضرري الفيضانات في ايران

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تسليم مساعدات الصليب الاحمر الالماني الي متضرري الفيضانات في ايران

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