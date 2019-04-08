تسليم مساعدات الصليب الاحمر الالماني الي متضرري الفيضانات في ايران

وشملت المساعدات الالمانية 40 زورقا سريعا يستخدم للانقاذ وكذلك 40 دراجة مائية وملابس انقاذ و قبعات ومعدات اخري تستخدم عند الفيضانات.

وفور تسلمها تم ارسالها الي المناطق التي تتعرض للفيضات في محافظة خوزستان ( جنوب غرب ايران) .

انتهي**م م**2041**

