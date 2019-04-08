امريكا بصدد ايقاف انتصارات حرس الثورة الاسلامية في المنطقة

وصرّح الكسندر باليشوك رئيس غرفة ايران في جامعة روسية الحكومية لغلوم اللغات اليوم الاثنين لمراسل وكالة إرنا، بأنّ حرس الثورة الاسلامية الايراني قام بدور خاص في الحاق الهزيمة بجماعة داعش في العراق وسوريا في حين أنّ البعض أنفق مئات ملايين الدولارات لتجهيز وتزويد هذه الجماعات.

وأشار هذا الخبير الروسي الي تمويل الولايات المتحدة للجماعات الارهابية من أموال علي حساب الضرائب التي يدفعها المواطن الامريكي بهدف تهميش دول الشرق الاوسط وتأمين مصالح أصحاب رؤوس الأموال الامريكيين وأصحاب الصناعات العسكرية.

وأكّد أن الحرس الثوري الايراني وقف حاجزاً امام خطط ومشاريع الولايات المتحدة في الشرق الاوسط الامر الذي وصفه بأنه جعلها تلجأ الي محاولة لإدراجه في قائمة الجماعات الارهابية.

ورأي في ذلك ممارسة ضغط من جانب واشنطن علي ايران للوقاية من قيام هذا البلد بدور ايجابي في مكافحته الجماعات الارهابية والمتطرفة التي تحظي بدعم علني وخفي من جانب الغرب.

وفند بأن تنجح مساعي واشنطن في نهجها الجديد حيال باقي الدول وفي إبعاد ايران وروسيا عن دورهما في توفير الأمن للشرق الاوسط ومواجهة المشاريع المدمرة لواشنطن وذلك عبر مكافحتيهما للجماعات الارهابية وللتطرف.

وقال باليشوك: إنّ الظروف الحساسة التي يمرّ بها الشرق الاوسط والاجراءات التفردية لترامب في الإعتراف بحاكمية اسرائيل علي مرتفعات الجولان يزيد من ضرورة التعاون الايراني الروسي ودول الشرق الاوسط خاصة تلك الحكومات التي تشعر بالمسؤولية.

انتهي** ع ج**2344

