رئيس نيكاراغوا يعزي قائد الثورة الاسلامية بضحايا السيول

واعرب 'اورتغا 'في برقية التعزية عن تعاطفه ومواساته لقائد الثورة الاسلامية والرئيس روحاني وكذلك الشعب الايراني في ضحايا السيول التي اجتاحت العديد من المناطق الايرانية و اودت بحياة العشرات.

واضاف رئيس نيكاراغوا ان اجتياح السيول والفيضانات التي اودت بحياة 70 شخصا واصابة 700 أخرين الي جانب الخسائر المادية بما فيها تدمير المنازل و نفوق المواشي و الخسائر التي تعرضت لها الاراضي الزراعية امر مؤلم للغاية.

واعرب عن تعاطفه مع الشعب الايراني سيما اسر ضحايا السيول.

يذكر، ان الامطار الغزيرة التي بدأت منذ الايام الاخيرة من العام الايراني الماضي (انتهي في 20 اذار/مارس 2019) أدت الي اجتياح سيول جارفة في مختلف المدن الايرانية بما فيها محافظتي جلستان و مازندران (شمال) و لرستان (جنوب غرب).

انتهي** 1453**1110

