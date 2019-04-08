اتحاد نقابة المقاولين في الصين يسعي لاستثمارات اكثر في ايران

واضاف فنغ جيومين اليوم الاثنين في حوار مع ارنا، ان نمو العلاقات التجارية الصينية الايرانية ملفة للنظر، وان شركات ومؤسسات نقابته استطاعت المشاركة في تنفيذ مشاريع كبيرة بمشاركة نظرائها في ايران.

واشار الي مشاركة النقابة في معرض طهران الدولي فضلا عن اقامتها معرض خاص بها في طهران في العام 2018 والذي يعتبر اكبر معرض اقامته النقابه خارج اراضيها مبينا انه دليل علي معرفة الشركات الصينية الجيدة للسوق الايراني.

وبين ان الشركات الصينية المعروفة والعاملة في مجال البني التحتية والطاقة تطالب بتعاون اكثر مع ايران مرحبا بحضور المؤسسات الايرانية في الصين لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

واعتبر فنغ النشاط الاستثماري لنقابة مقاولي الصين الدولية، مهما في مجال الاستثمار خارج الصين وقال يبلغ عدد اعضاء النقابة 1500 شخص حيث بلغت استثماراتهم 241 مليار دولار خلال العام 2018 في جميع المجالات ومنها مشاريع البناء والطاقة والبتروكيماويات .

وصرح رئيس اتحاد نقابة مقاولي الصين ان الاتحاد يشارك في 23% من الاستثمارات في جميع انحاء العالم مبينا انه لايوجد مشروعا عالميا كبيرا دون مشاركة الاتحاد.

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