في حوار مع ارنا

اتحاد نقابة المقاولين في الصين يسعي لاستثمارات اكثر في ايران

بكين/8 نيسان/ابريل/ ارنا- قال رئيس اتحاد نقابة المقاولين في الصين 'فنغ جيومين' ان نقابته تمتلك 23 % من الاستثمارات في العالم مبينا انها بصدد تنميتها مع ايران التي ترتبط معها بعلاقات واسعة في مجال الطاقة والبتروكيماويات والتجارة.

واضاف فنغ جيومين اليوم الاثنين في حوار مع ارنا، ان نمو العلاقات التجارية الصينية الايرانية ملفة للنظر، وان شركات ومؤسسات نقابته استطاعت المشاركة في تنفيذ مشاريع كبيرة بمشاركة نظرائها في ايران.
واشار الي مشاركة النقابة في معرض طهران الدولي فضلا عن اقامتها معرض خاص بها في طهران في العام 2018 والذي يعتبر اكبر معرض اقامته النقابه خارج اراضيها مبينا انه دليل علي معرفة الشركات الصينية الجيدة للسوق الايراني.
وبين ان الشركات الصينية المعروفة والعاملة في مجال البني التحتية والطاقة تطالب بتعاون اكثر مع ايران مرحبا بحضور المؤسسات الايرانية في الصين لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
واعتبر فنغ النشاط الاستثماري لنقابة مقاولي الصين الدولية، مهما في مجال الاستثمار خارج الصين وقال يبلغ عدد اعضاء النقابة 1500 شخص حيث بلغت استثماراتهم 241 مليار دولار خلال العام 2018 في جميع المجالات ومنها مشاريع البناء والطاقة والبتروكيماويات .
وصرح رئيس اتحاد نقابة مقاولي الصين ان الاتحاد يشارك في 23% من الاستثمارات في جميع انحاء العالم مبينا انه لايوجد مشروعا عالميا كبيرا دون مشاركة الاتحاد.
انتهي**م م**2344



برچسب ها

اقتصاد

اتحاد

مقاولي الصين

استثمارات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اتحاد نقابة المقاولين في الصين يسعي لاستثمارات اكثر في ايران

معظم المشاهدات

رئيس نيكاراغوا يعزي قائد الثورة الاسلامية بضحايا السيول

رئيس نيكاراغوا يعزي قائد الثورة الاسلامية بضحايا السيول

عبد المهدي يعود الي بغداد بعد زيارة رسمية لإيران

عبد المهدي يعود الي بغداد بعد زيارة رسمية لإيران

اتحاد نقابة المقاولين في الصين يسعي لاستثمارات اكثر في ايران

في حوار مع ارنا

اتحاد نقابة المقاولين في الصين يسعي لاستثمارات اكثر في ايران

العراق يتسلم 6 طائرات جديدة من نوع أف 16

العراق يتسلم 6 طائرات جديدة من نوع أف 16

قلعة نهجير في منطقة مبارکة في اصفهان

قلعة نهجير في منطقة مبارکة في اصفهان

أحدث الأخبار

امريكا بصدد ايقاف انتصارات حرس الثورة الاسلامية في المنطقة

رئيس رابطة الصداقة الايرانية الروسية:

امريكا بصدد ايقاف انتصارات حرس الثورة الاسلامية في المنطقة

قلعة نهجير في منطقة مبارکة في اصفهان

قلعة نهجير في منطقة مبارکة في اصفهان

رئيس نيكاراغوا يعزي قائد الثورة الاسلامية بضحايا السيول

رئيس نيكاراغوا يعزي قائد الثورة الاسلامية بضحايا السيول

عبد المهدي يعود الي بغداد بعد زيارة رسمية لإيران

عبد المهدي يعود الي بغداد بعد زيارة رسمية لإيران

اتحاد نقابة المقاولين في الصين يسعي لاستثمارات اكثر في ايران

في حوار مع ارنا

اتحاد نقابة المقاولين في الصين يسعي لاستثمارات اكثر في ايران

موضوعات مرتبط