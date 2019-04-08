العراق يتسلم 6 طائرات جديدة من نوع أف 16

وقال أمين، ان 'هذه الوجبة هي ضمن العقد المبرم مع الولايات المتحدة الامريكية وهناك وجبة أخري ستصل قريباً في نهاية هذا الشهر بوصول خمس طائرات أخري' واضاف امين، ان 'هذه الطائرات هي اضافة كبيرة لسلاح الجو العراقي الذي شهد تطورا كبيرا علي المستوي القتالي والتدريبي'.

واستقبلت قاعدة بلد الجوية الوجبة الجديدة من طائرات F16 والبالغ عددها ستة طائرات وكان قائد القوة الجوية باستقبال هذه الطائرات.

وكان العراق قد تسلم أول طائرة من طراز 'إف-16' من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في يونيو/ حزيران عام 2014 وذلك ضمن صفقة أبرمت عام 2011 تشمل 36 طائرة مقاتلة من هذا الطراز، علي أن يتم تسليمها علي دفعات، وذلك في إطار محاربة الارهاب وعصابات داعش الارهابية.

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