الحرس الثوري شوكة في عيون امريكا واسرائيل

قزوين/8 نيسان/ابريل/ ارنا- قال رئيس لجنة المادة90 التابعة لمجلس الشوري الاسلامي ' داوود محمدي' ان الحرس الثوري الاسلامي شوكة مغروسة في عيون ترامب والكيان الصهيوني لذلك هم يحاولون ادراج هذه القوات الشعبية الكبيرة علي قائمة المنظمات الارهابية.

واضاف محمدي اليوم الاثنين في حوار مع مراسل ارنا، ان العداء الذي تناصبه الادارة الامريكية للحرس الثوري يعود الي الهزائم المتتالية التي لحقت بها في المنطقة بسبب مواجهة الحرس الثوري المجاميع الارهابية التي صنعتها امريكا.
وتابع بالقول ان امريكا كانت قبل ذلك قد ادرجت اسماء عدد من قادة الحرس الثوري ضمن قائمة الحظر ظنا منها انها تستطيع القضاء علي هذا التيار الثوري الفاعل مبينا ان قوات الحرس الثوري هي جزء من المجتمع والشعب الايراني حافظت علي منجزات الثورة الاسلامية علي افضل شكل دون ايلاء الاهتمام بما يقوم به اعداء ايران.
وبين ان الشعب والحكومة قدما الكثير خلال الاربعين عاما من عمر الثورة الاسلامية من اجل الحفاظ علي هذه القوات الشعبية ولن يركعان امام هذا الاجراء الامريكي مؤكدا ان اي قرار امريكي يفتقر الي العقل سيكبده ثمنا غاليا.
واضاف محمدي ان الحرس الثوري يعود لجميع ابناء الشعب الايراني وليس لتيار او حزب او جماعة محددة دون غيرها مؤكدا ان الشعب الايراني سيواجه بكل حزم هذا الاجراء الامريكي السخيف.
انتهي**م م**1110



برچسب ها

سياسي

الحرس الثوري

شوكة

امريكا واسرائيل

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الحرس الثوري شوكة في عيون امريكا واسرائيل

معظم المشاهدات

رئيس نيكاراغوا يعزي قائد الثورة الاسلامية بضحايا السيول

رئيس نيكاراغوا يعزي قائد الثورة الاسلامية بضحايا السيول

عبد المهدي يعود الي بغداد بعد زيارة رسمية لإيران

عبد المهدي يعود الي بغداد بعد زيارة رسمية لإيران

اتحاد نقابة المقاولين في الصين يسعي لاستثمارات اكثر في ايران

في حوار مع ارنا

اتحاد نقابة المقاولين في الصين يسعي لاستثمارات اكثر في ايران

العراق يتسلم 6 طائرات جديدة من نوع أف 16

العراق يتسلم 6 طائرات جديدة من نوع أف 16

قلعة نهجير في منطقة مبارکة في اصفهان

قلعة نهجير في منطقة مبارکة في اصفهان

أحدث الأخبار

امريكا بصدد ايقاف انتصارات حرس الثورة الاسلامية في المنطقة

رئيس رابطة الصداقة الايرانية الروسية:

امريكا بصدد ايقاف انتصارات حرس الثورة الاسلامية في المنطقة

قلعة نهجير في منطقة مبارکة في اصفهان

قلعة نهجير في منطقة مبارکة في اصفهان

رئيس نيكاراغوا يعزي قائد الثورة الاسلامية بضحايا السيول

رئيس نيكاراغوا يعزي قائد الثورة الاسلامية بضحايا السيول

عبد المهدي يعود الي بغداد بعد زيارة رسمية لإيران

عبد المهدي يعود الي بغداد بعد زيارة رسمية لإيران

اتحاد نقابة المقاولين في الصين يسعي لاستثمارات اكثر في ايران

في حوار مع ارنا

اتحاد نقابة المقاولين في الصين يسعي لاستثمارات اكثر في ايران

موضوعات مرتبط