الحرس الثوري شوكة في عيون امريكا واسرائيل

واضاف محمدي اليوم الاثنين في حوار مع مراسل ارنا، ان العداء الذي تناصبه الادارة الامريكية للحرس الثوري يعود الي الهزائم المتتالية التي لحقت بها في المنطقة بسبب مواجهة الحرس الثوري المجاميع الارهابية التي صنعتها امريكا.

وتابع بالقول ان امريكا كانت قبل ذلك قد ادرجت اسماء عدد من قادة الحرس الثوري ضمن قائمة الحظر ظنا منها انها تستطيع القضاء علي هذا التيار الثوري الفاعل مبينا ان قوات الحرس الثوري هي جزء من المجتمع والشعب الايراني حافظت علي منجزات الثورة الاسلامية علي افضل شكل دون ايلاء الاهتمام بما يقوم به اعداء ايران.

وبين ان الشعب والحكومة قدما الكثير خلال الاربعين عاما من عمر الثورة الاسلامية من اجل الحفاظ علي هذه القوات الشعبية ولن يركعان امام هذا الاجراء الامريكي مؤكدا ان اي قرار امريكي يفتقر الي العقل سيكبده ثمنا غاليا.

واضاف محمدي ان الحرس الثوري يعود لجميع ابناء الشعب الايراني وليس لتيار او حزب او جماعة محددة دون غيرها مؤكدا ان الشعب الايراني سيواجه بكل حزم هذا الاجراء الامريكي السخيف.

انتهي**م م**1110

