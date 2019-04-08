في اتصال مع وزير خارجية الكويت

ظريف يثمن مساعدات الكويت لمنكوبي السيول

طهران/8 نيسان/ابريل/ارنا- بحث وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأفادت وكالة 'كونا' الكويتية الرسمية بأن الصباح 'تلقي مساء امس الأحد اتصالا هاتفيا' من ظريف 'وجري خلاله بحث أوجه العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك إضافة إلي المستجدات علي الساحتين الإقليمية والدولية'.
وأضافت الوكالة أن ظريف قدم خلال الاتصال 'شكر بلاده وتقديرها حكومة وشعبا لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا علي مبادرتها تجاه الشعب الإيراني وخاصة في مواجهة آثار وتداعيات الكوارث الطبيعية التي ضربت عددا من مدن ومحافظات إيران'.
وأمر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق، بتقديم مساعدات عاجلة لمتضرري السيول والفيضانات التي اجتاحت مؤخرا عددا من المناطق في إيران مسفرة عن مقتل حوالي 70 شخصا.
والجمعة الماضي أعلنت السفارة الكويتية لدي طهران عن إرسال أول شحنة مساعدات إلي المنكوبين بالسيول في إيران وتشتمل علي 40 طنا من المواد الغذائية والطبية.
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ظريف يثمن مساعدات الكويت لمنكوبي السيول

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