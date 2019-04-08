قـرية 'سـوباتان'.. واحـة الجمال الساحر

وتقع هذه القرية علي بعد 22 كيلومتراً عن مدينة تالش وتحيط بها غابات كبيرة وبحيرة 'نئور'.

وتسكن في قرية 'سوباتان' مئات الأسر التي تقوم بتربية الماشية لما لها من طقس معتدل ومساحات خضراء.

انتهي**1049*1110

