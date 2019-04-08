قـرية 'سـوباتان'.. واحـة الجمال الساحر

طهران/ 8نيسان/ ابريل/ارنا- تعتبر قرية 'سوباتان' التابعة لمدينة تالش بمحافظة جيلان من أجمل القري في شمال ايران .

وتقع هذه القرية علي بعد 22 كيلومتراً عن مدينة تالش وتحيط بها غابات كبيرة وبحيرة 'نئور'.
وتسكن في قرية 'سوباتان' مئات الأسر التي تقوم بتربية الماشية لما لها من طقس معتدل ومساحات خضراء.
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فرهنگي

سوباتان

جيلان

ايران

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