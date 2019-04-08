إسرائيل وأميركا تضغطان لمنع تسليح الجيش اللبناني من قبل ايران

و في مقابلة خاصة اجراها معه مراسل ارنا، اضاف لحود: ان وزير الخارجية الامريكي يقول أنهم يخشون من مساعدات ايران و احتمال هجوم لبنان علي غيره؛ هذا كلام كذب لأننا لم نهاجم أحدا و هم الذين هاجمونا.

وتابع قائلا: أنا أتذكر في الأيام التي كنت فيها رئيسا للجمهورية و كنت لم أتعرف علي الإيرانيين كثيرا و كنت جديدا في هذا المنصب و في سنة الـ1996 بعد حرب عناقيد الغضب أتي وفد إيراني لأول مرة و عندها كنت قائدا للجيش و قالوا لنا أنهم يريدون مساعدتنا فرحبت بهم و قلت لهم أهلا وسهلا بكم. وفي سنة 2006 أيضا أتوا ليساعدوننا في الجنوب.

واكد ان ايران كونها تقدمت تكنولوجيا أصبحت قوة تحسب لها، مع أنهم أوقفوا كل شيء يمكن أن يساعد ايران، ولكنها انتصرت لأن الشعب الايراني صمد و لهذا السبب إسرائيل ترتعب من ايران و تقول أنها لا تقبل بأن يكون لدي ايران تكنولوجيا نووية. ايران أبرمت الإتفاق النووي ثم أتي ترامب في أميركا ليمرر صفقة القرن و صفقات أخري و ألغي الإتفاق النووي من أجل إسرائيل.

التاريخ يدل علي المستقبل ولا يمكن للمشاكل في لبنان أن تحل إلا بأن يكون هناك حسم، كما فعلنا ذلك في الماضي، قلنا أننا نريد جيشا وطنيا فحصل ذلك و قلنا أننا نريد جيشا عقائديا فحصل ذلك و قلنا أننا نريد أن نحرر أرضنا فحصل ذلك إلي أن وصلنا إلي سنة 2005.

وفي سنة 2005 بدأ عهد جديد والرئيس رفيق الحريري إلي ذلك الوقت كان هناك خلافات بيننا و بينه و خلافات لم تكن شخصية و كانت خلافات علي المبادئ و هو لم يكن مقتنعا بالمقاومة و نحن كنا مقتنعين بذلك من سنة 1989.

علي الصعيد الإقتصادي كان يريد أن يصبح لبنان ممرا و يشتري الماء و الكهرباء و كان يريد خصخصة كل شيء بلبنان ولا يبقي شيء للبنانيين وفي ذات الوقت كان هو إنتماءه من خلال السعودية و الخليج و الولايات المتحدة و 'أمنا الحنونة فرنسا' و جاك شيراك و إلخ...

أنا أتكلم عن إلاستراتيجي. نحن كنا نعتقد أن قوة لبنان في قوته و هم كانوا مقتنعين أن قوة لبنان في ضعفه فعلا هذه الخلافات انتقلت إلي السياسة و أخيرا انحسمت في آخر سنة 2004 بالرغم من أنهم جندوا العالم كله آنذاك من أميركا و الغرب علي أساس أنهم يريدون أن يدحروا لبنان المقاوم و الممانعة و يرجعونها علي ما كانت عليه فيما كانت قوته في ضعفه. ولكن رغم القرار الذي أصدروه و هو القرار 1559 لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا.

واضاف اميل لحود في جانب اخر من هذه المقابلة، أن الحريري كان أصله مقاولا و كان يبحث في التجارة عن أحسن الأسعار، و عندما لم يستطع أن يفعل شيئا أتي عندي و قال يريد أن يفعل كما أريد أنا، و هذه لا يتكلم فيها أحد في الإعلام. كان هناك موضوعان مهمان جدا في لبنان و دائما و هما أولا إعطاء حقوق اللبنانيين من الشيخوخة و حقوق الإنسان مثلا أن نمنع أن يموت أحدا علي أبواب المستشفيات كما هذه المواضيع تتكرر الآن.

كان آنذاك وسيط الجمهورية التي كانت لدي كل الدول المتقدمة في العالم و أنه لا تحتاج أن تذهب إلي الزعيم أوعند رؤساء المذاهب بل تذهب إلي وسيط الجمهورية و هو الذي يطالب بحقك. إذا كان مثلا قاضي لا يريد أن يبت لك بموضوع أو قد استولي أحد علي حقوقك. أتي إلي المكتب لدي و مضي علي ذلك و آنذاك أتي إلي لارسون الذي كان يعمل لدي الأمم المتحدة بالإسم ولكن كان مقربا أكثر من إسرائيل. أتي لارسون الذي كانت لديه مهمة تطبيق 1559 و قال لي أن 1559 قد أصبح وراءنا و هذا كان بعد التمديد. و لهذا السبب نحن نريد أن ننسي الموضوع ولكن نريد ان نطلب منك هل يا تري يستطيع أن يرجع الرئيس الحريري رئيسا للوزراء فقلت له ليس لدي مانع لأنه بعد الطائف هو كان في مجلس النواب و إذا سمحوا له بذلك لماذا لا أقبل بذلك؟ ليست لدينا مشكلة شخصية و خاصة أنه مضي علي كل شيء أريده و لم يمض عليه خلال سنوات مضت، و مضي علي ذلك بعد التمديد.

للأسف الجهة الثانية كانت تتصور أنها تستطيع أن تقلب المبادئ وكانت هذه الجهة هي الولايات المتحدة ووراءها إسرائيل. أميركا في الشرق الأوسط لا تفعل شيئا إلا إذا أخذت رأي إسرائيل في ذلك. إسرائيل تعول علي أميركا و رئيس جمهورية أميركا لا يستطيع أن يصبح رئيسا إلا بمساعدة اللوبي الإسرائيلي اليهودي في أميركا؛ رئيس الجمهورية في أميركا يريد رضا إسرائيل.

وحول ما حدث لرفيق الحريري اوضح اميل لحود: سألني المقدم من الذي قتل رفيق الحريري؟ قلت له أعداءنا، فسأل من هم أعداءكم؟ قلت له إسرائيل و التكفيريون. كل هذا في سنة 2005. قال لي ما علاقة إسرائيل بالتكفيري؟ قلت له بالممارسة كشفت أنه لا يمكن للتكفيري أن يكون موجودا إلا بإيعاز إسرائيلي- أمريكي يفرضه علي الخليج و يدفع التكفيري إلي أن يقوم بالجريمة نيابة عن إسرائيل و يخلقون فتنة في لبنان. نفس القضية حصلت في بعض الدول العربية وخاصة في سوريا عام 2011 و كانت نتيجتها أننا ربحنا الحرب في سوريا و مع هذا كله الأميركيون يأخذون وقتهم للإنسحاب ويقولون سوف ننسحب اليوم و غدا، إسرائيل وراء ذلك.

التطرف كان قد بدأ من قبل سنة 2005 و قبل سنة 2001 و خلقته إسرائيل بواسطة مال الخليج. هم المكاسب التي لم يستطيعوا أن يحصلوا عليها بالحرب كانوا يريدون أن يربحوه بالفتنة و لهذا السبب تعمم هذا الشيء. و حاليا وصل التطرف و الارهاب الي نيوزيلاندا التي والسبب أن الأساس قد بني و قد رأيناه في لبنان لأن الأداة هي في يد الفريق الإسرائيلي- الأمريكي- الخليجي. إسرائيل ليس لديها القوة العسكرية التي تستطيع بذلك أن تفرض شروطها بل تقوم باستخدام هذه الأدواة و الأساليب.

وشدد لحود بالقول ان الأمريكيين كما قلت يعملون ما تمليه عليهم إسرائيل في الشرق الأوسط و هذا ما كشفته بالممارسة و لم أكن أعرفه قبل أن أصبح قائدا للجيش. لأن معلوماتي كانت بحجم أني كنت مهندسا في بريطانيا و قد أمضيت دورات تدريبية مختلفة في أميركا، و لهذا كضابط لا يمكن أن تري مثل هذه الأشياء. عندما أصبحت قائدا للجيش فقد أصبحت في تواصل مباشر مع هذه الأمور و ذهبت إلي الجنوب، هم قد مارسوا علي ضغوطا إبتداءا من السفير الأميركي آنذاك، و قد أتي لاحقا ساترفيلد و تبين أنه مقرب من الاسرائيليين.

فعلا وجدت المعادلة الثلاثية الشعب و الجيش و المقاومة. بعد ذلك بدأ تتقوي و تنمي المقاومة و للأسف و هذا ما لا يعرفه إلا قلة في لبنان، في سنة 1993 قد صدر قرار كوني بإنهاء حزب الله و كان حزب الله قد قام بعملية في جنوب لبنان و كانوا يريدون تصفية الحساب و لا أحد يتكلم عن هذا الموضوع لأن الكل كان متآمر في لبنان. في سنة 1993 صدر قرار من أعلي مرجع عسكري في لبنان و هو مجلس أعلي الدفاع اللبناني بضرب حزب الله و كل اللبنانيين و منهم الذين أصبحوا فيما بعد مقاومة كانوا ضد المقاومة و كان حزب الله لوحده و أنا لم أكن أعرفه.

صدر قرار في مجلس الأمن و كان قد انتخب الرئيس الحريري في سنة 1993 رئيسا للوزراء، عندما بدأت عملية تصفية الحساب ذهب إلي الشام و كان يخشي البقاء في لبنان و بقي أسبوعا هناك لأن عملية تصفية الحساب استمرت أسبوعا تقريبا في الجنوب و أنا كنت في الجنوب آنذاك. ثم اتصل بي و قال أنه يريد أن يبلغني قرارا من سوريا أنهم متفقين مع مجلس الأمن و الدولة اللبنانية و قال لي يجب أن تحرق حزب الله بقاذفة اللهب فقلت له أن هؤلاء لبنانيون يريدون أن يرجعوا إلي قراهم و أنا شخصيا لا أعرفهم و أريد أن أساعدهم و إذا لم يعجبكم ذلك يمكنكم أن تجعلوا شخصا غيري قائدا للجيش، و أنا كنت قد تركت قيادة الجيش قبل ذلك ثلاث مرات و عندما تم تعييني قائدا للجيش كنت في البيت.

لماذا حصل ذلك؟ لأننا تعلمنا في بيتنا أننا لا نفعل شيئا لا يرضي به ضميرنا. قال لي سوف نعين شخصا غيرك قائدا للجيش. في اليوم التالي ذهبت إلي مكتبي، الأجهزة الأمنية التي هي مسئولة عن القوات الدولية مع قائد القوات الدولية لم ينتظروني حتي أذهب إلي المكتب و كانوا مجتمعين في مكتبي و تم تجهيز الخارطة بواسطة الجيش لكيفية الخلاص من حزب الله. قلت لرئيس الشعبة الثانية ميشيل الرحباني أن يرفع الخارطة فقال لي أنه قد صدر قرار في ذلك و لم يكن يعلم أن الحريري قد تكلم معي في اليوم السابق. قال لي أنه قد صدر قرار من مجلس الأمن و من سوريا و سوف يصدر قرار بعد ربع من الساعة و يجب أن نذهب إلي الجنوب لنتخلص من هؤلاء المسلحين. قلت له أنه سوف يتم تعيين غيري لهذا الموضوع و قد أخبرني رئيس الوزراء بالقرار و أنا رفضت تنفيذه.

وفيما اشار الي اللقاء بينه و بين حافظ الاسد قال انه سألني لماذا رفضت تنفيذ القرار الذي صدر من لبنان و سوريا و مجلس الأمن؟ قلت له إسمح لي أن أبين لك تربيتي، في صغري كان يقول لي أبي أمران هما أهم حتي من حياتك، الأول هو ضميرك و الثاني كرامتك. قلت له أنا لا أضرب أناس لبنانيون لأن الإسرائيلي يجلس في بيتهم، و إن فعلت ذلك أنا سوف أخسر كرامتي و سوف أخسر ضميري و الأفضل أن أموت إن فعلت ذلك. ضحك من هذا الكلام و قال لي أنه لم يعلم بهذا الأمر من قبل. قال أنا أرسلت فريقا إلي لبنان ليتفاهم معهم و كانوا آنذاك الخدام و شهابي و غازي كنعان، قال لي خير ما فعلت و أنا أقف إلي جانبك.

خرجت من اللقاء و سألوني عن الذي حصل فسكتت، أنا أؤكد أنه في سنة الـ1993 لو لم يحصل هذا اللقاء بيني و بين حافظ الأسد من المؤكد أنهم كانوا يريدون أن يقيلوني و يأتوا بأحد غيري في قيادة الجيش و خلال ساعتين كان بدأ الهجوم للتخلص من حزب الله. و في ذلك الوقت حزب الله لم يكن لديه لا سلاحا و لا صواريخا.

الذي حصل هو العكس و قد اطعلوا في لبنان أن حافظ الأسد يدعم بقائي في قيادة الجيش. بعد الـ 1993 أصبح الكل مع المقاومة بعدما ربحنا في الحرب و البرهان أنه في سنة 1996 بعد حرب عناقيد الغضب، هم نفسهم الذين كانوا يريدون القضاء علي حزب الله من رئيس الجمهورية إلي رئيس المجلس أصبحوا كلهم مع حزب الله.

وفي جانب اخر من تصريحاته قال الرئيس اللبناني الاسبق عندما بدأ النازحون يأتوا إلي لبنان و كانوا مئة ألف شخص لا أحد رأي جواز السفر و من المؤكد أن هناك تكفيريين أتوا معهم من القوقاز ولكن بإسم نازحين سوريين، النازحين السوريين موجودين ولكن ليس كلهم نازحون و بينهم الإرهابيين. عندما تريد إسرائيل أن تستخدم هؤلاء النازحين سوف تستخدهم لتختلق المشاكل في لبنان.

انتهي**1436**1110

