مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء:

الإعلام الدقيق والسريع ضرورة تتطلبهما الظروف الطارئة

اهواز/8نيسان/ابريل/ إرنا - اعتبر مديرعام وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء ضياء هاشمي الإعلام الدقيق والسريع ضرورة تتطلبهما الظروف الطارئة كالفيضانات وقال مساء أمس الأحد: إن الإعلام وإيصال المعلومة في الوقت المناسب من شأنها أن تمنع انتشار الشائعات المدمرة وتقلّص نسبة هواجس المنكوبين.

وخلال زيارة قام بها لمحافظة خوزستان (جنوب غرب) وعلي هامش زيارته لمركز المراقبة في إدارة الطوارئ التابعة لمحافظة خوزستان، أكّد علي ضرورة الوفاق والمشاركة والفعاليات الواسعة النطاق والتحلي بالمسؤولية الاجتماعية في جميع المجالات بين المسعفين وعامة اهالي المحافظة وخارجها.
واعتبر طباطبائي إيصال المعلومة في الوقت المناسب في ظل هذه الظروف مطلباً من مطالب الشعب الاساسية الحادة من تمدد الشائعات المتعمد قولها والغير متعمد والفارغة بعضها من الدقة والغير مستندة الي مصادر موثوق بها والتي لاتزيد الا من هاجس الناس.
ودعا الاعلاميين والصحفيين والمراسلين الي الدقة والشعور بالمسؤولية ونشر أخبار دقيقة بين الناس بسرعة مناسبة لتقليص نسبة الهواجس لدي أهالي المحافظة.
وكان ضياء هاشمي مدير وكالة إرنا، قد وصل مدينة أهواز أمس الأحد علي رأس وفد من مسؤولي الوكالة والتقي بكبار مسؤولي المحافظة وناقش معهم قضايا الفيضانات التي عمت محافظة خوزستان.
انتهي** ع ج**2344



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اجتماعي

ضياء طباطبائي

خوزستان

الاعلام السريع

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الإعلام الدقيق والسريع ضرورة تتطلبهما الظروف الطارئة

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الإعلام الدقيق والسريع ضرورة تتطلبهما الظروف الطارئة

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الإعلام الدقيق والسريع ضرورة تتطلبهما الظروف الطارئة

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