بث الفرقة من قبل الأنظمة الإقليمية لايؤثر في العلاقات بين طهران وبغداد

و في إشارة إلي زيارة رئيس الوزراء العراقي إلي طهران أضاف 'علي نجفي خشرودي' في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الاثنين، إن إيران والعراق دولتان متجاورتان ، و علي الرغم من الصعود والهبوط في تاريخ العلاقات بينهما، الا إنهما يتعاوننان الآن في مجالات مختلفة بما فيها الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحة ولديهم علاقات جيدة لترسيخ أسس السلام والأمن في المنطقة.

وأشار نجفي خشرودي إلي زيارة الرئيس روحاني إلي العراق والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين العراقيين، وكانت من ثمارها رفع رسوم سمات الدخول الي البلدين، وقال ان تسهيل إصدار التأشيرات سيزيد من التعاون السياحي وكذلك التفاعلات الشعبية بين البلدين؛ بالنظر إلي الأماكن المقدسة في العراق، وكذلك زيارة الزوار العراقيين إلي مرقد الإمام الرضا (ع) .

يذكر ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي كان قد وصل الي طهران يوم أول أمس السبت علي راس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوي في زيارة ليومين .

انتهي** 2344

