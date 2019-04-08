زيارة عبدالمهدي لطهران تؤكد ان ايران الشريك الحقيقي الذي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به

وقال الطائي في تصريح خاص لمراسل وكالة الاجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ان 'زيارة السيد عادل عبدالمهدي للجمهورية الاسلامية تأتي لتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين ولمناقشة التطورات الاقليمية وهي ايضا تأتي مكملة لزيارة السيد روحاني الي العراق لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات التي تم التوصل اليها بين الجانبين في بغداد'.

واضاف الطائي، ان 'الوفد العراقي رفيع المستوي الذي رافق عبدالمهدي الي الجمهورية الاسلامية، وكذلك حفاوة الاستقبال التي تمثلت بقائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي وبالسيد رئيس الجمهورية حسن روحاني وكبار الشخصيات السياسية في الجمهورية الاسلامية تعكس جدية ومصداقية البلدين في التقارب والتعاون في جميع المجالات التي تسهم في خدمة ورفاه الشعبين الجارين'.

واشار الي ان 'تأكيد الجانب العراقي علي لسان رئيس الوزراء السيد عبدالمهدي، بأن العراق مع الجمهورية الاسلامية في السراء والضراء هو رسالة واضحة لامريكا بان العراق لن يكون جزءا من العقوبات الامريكية علي ايران، وايضا تأكيده بأن العراق لن يكون محطة للاعتداء علي دول الجوار هي ايضا رسالة المراد منها هو توضيح ان العراق ليس لديه شيء مخفي وان قراره سيادي ومستقل وهو ملتزم بالدستور العراقي الذي يؤكد علي التعاون مع دول الجوار واحترام سيادة هذه الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية'.

وتابع 'وكذلك تأكيد عبدالمهدي علي ان العراق وايران يعملان علي استقرار المنطقة ونشر السلام فيها، وان يأخذ العراق دوره الاقليمي في خفض التوتر وتقريب وجهات النظر السياسية والاقتصادية والامنية وكذلك المالية.

واوضح الطائي 'كانت هذه الزيارة عبارة عن رسالة واضحة يؤكد خلالها الجانب العراقي بأن ايران هي الشريك الحقيقي الذي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به، وان هذه العلاقات هي النموذج الذي ينشده العراق مع باقي دول الجوار، فهي التي تحقق المصلحة للبلدين وتهدف الي خلق حالة من الامن والاستقرار في المنطقة'.

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