اتفاق بین ایران والعراق لتدشین بروصة مشتركة للسلع

طهران / 8 نیسان / ابریل /ارنا- وقعت بورصة السلع الایرانیة وغرفة التجارة فی البصرة اتفاق تعاون علي تدشین بورصة مشتركة للسلع بین الجانبین.

ووقع الاتفاق المدیر التنفیذی لبورصة السلع الایرانیة حامد سلطانی نجاد ووقعه عن الجانب العراقی ماجد موزان رئیس غرفة التجارة فی البصرة ونائب رئیس اتحاد الغرف التجاریة فی العراق.
ومن محاور الاتفاق؛ انشاء فرع لبورصة السلع فی بغداد ومن ثم فی اقلیم كردستان العراق والنجف، وتسهیل ایجاد مؤسسات وساطة مالیة ذات صلة بانشطة بورصة السلع فی العراق ومشاركة البورصة بلا وسیط فی المناقصات الحكومیة فی العراق.
كما توصات وزارة التجارة العراقیة وبورصة السلع الایرانیة الي تفاهم لایجاد ارضیة للاعلان فی وسائل الاعلام العراقیة لحث التجار علي الحضور فی بورصة سلع طهران وتوفیر السلع التی یحتاجونها من هذه السوق.
ومن محاور الاتفاق ایضا التعاون بین البلدین لتقدیم تسهیلات الرسوم والجمارك من مبدا بورصة السلع الایرانیة.
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اتفاق بین ایران والعراق لتدشین بروصة مشتركة للسلع

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