كاتب عراقي: زيارة عبد المهدي لايران خطوة اخري في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين

واوضح الجبوري في تصريح خاص ادلي به لمراسل وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (ارنا) في بغداد، ردا علي سؤال حول ابعاد ودلالات زيارة عبد المهدي لايران، ان 'الزيارة تنطوي علي اهمية كبيرة في هذه المرحلة بالذات، من شأنها ان تساهم الي حد كبير في دفع مسيرة العلاقات بين البلدين الجارين خطوات كبيرة الي الامام، لاسيما وانها تأتي بعد وقت قصير من الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني للعراق، علي رأس وفد حكومي رفيع المستوي'.

واعتبر الجبوري، ان 'هناك قواسم مشتركة عديدة، ومساحات وافاق واسعة من المصالح المتبادلة بين بغداد وطهران تحتم عليهما التعاون والتواصل والتنسيق في كل المجالات والمستويات، فضلا عن التحديات والمخاطر المشتركة التي تواجههما'، مشيرا الي انه 'خلال الاعوام الستة عشر المنصرمة، قطعت العلاقات العراقية-الايرانية اشواطا طويلة، في مجالات الاقتصاد والامن والسياسة، ولاشك ان الدور الايراني في دعم ومساندة العراق كان واضحا وملموسا في كل المحطات والمنعطفات، وخصوصا حينما تعرض العراق للعدوان الداعشي التكفيري صيف عام '2014.

وفي جانب اخر من حديثه، اكد الجبوري، ان 'تنامي وتطوير العلاقات بين العراق وايران، يمكن ان يساهم الي حد كبير في تعزيز فرص الامن والاستقرار الاقليمي في المنطقة، حيث ان العراق في ظل سياساته الحالية قادر علي الاضطلاع بدور ايجابي في التقريب بين الفرقاء الاقليميين وفقا لقاعدة التركيز علي نقاط الالتقاء والنأي عن نقاط الافتراق، والتمحور حول المصالح المتبادلة والمشتركة بين كل الاطراف، والركون لحقائق الواقع'.

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