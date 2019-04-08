خلال لقائه مساعد الامین العام للامم المتحدة

لاریجانی: حماة الارهاب معروفون للرای العام

طهران / 8 نیسان / ابریل /ارنا- اكد رئیس مجلس الشوري الاسلامی علی لاریجانی بان حماة الارهاب معروفون للرای العام.

وخلال لقائه وكیل الامین العام لمنظمة الامم المتحدة فی مكتب مكافحة الارهاب فلادیمیر فرونكوف علي هامش اجتماع اتحاد البرلمانات الدولی المنعقد فی العاصمة القطریة الدوحة، اشار لاریجانی الي ان الجمیع یعلم ما هی الدول التی تدعم الارهاب وقال، ان النواة الرئیسیة للارهاب معلومة تماما ومن المكشوف ای دول تقوم بتمویل الجماعات الارهابیة وهی لا تسمح بالشفافیة فی هذا المجال.
واضاف، ان وزیر الخارجیة الامیركی السابق اعلن بان بلاده هی التی اسست داعش وهی التی دعمته، لذا فانه بناء علي تصریحات هذا المسؤول الامیركی فلا حاجة للتحقق من القضیة وبطبیعة الحال هنالك الكثیر من الوثائق التی تكشف عن ماهیة الدول الداعمة للارهاب.
بدوره قال وكیل الامین العام للامم المتحدة فی مكتب مكافحة الارهاب، اننا نعتبر انفسنا ممثلی ضحایا الارهاب ونرید ان نعرف كیف یتم دعم وتمویل الارهاب كی نعمل علي انهاء قضیة التمویل والدعم للارهاب.
ورحب فرونكوف بكلمة لاریجانی فی اجتماع اتحاد البرلمانات الدولی حول ما وراء ستار الدعم للارهاب، مصرحا بانهم سیستفیدون من وجهات نظر لاریحانی ووثائقه فی هذا المجال.
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لاریجانی: حماة الارهاب معروفون للرای العام

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لاریجانی: حماة الارهاب معروفون للرای العام

خلال لقائه مساعد الامین العام للامم المتحدة

لاریجانی: حماة الارهاب معروفون للرای العام

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لاریجانی: حماة الارهاب معروفون للرای العام

خلال لقائه مساعد الامین العام للامم المتحدة

لاریجانی: حماة الارهاب معروفون للرای العام

لاريجاني والطراونة: القدس عصمة فلسطين الابدية

خلال لقائهما في الدوحة

لاريجاني والطراونة: القدس عصمة فلسطين الابدية

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