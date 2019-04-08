لاريجاني والطراونة: القدس عصمة فلسطين الابدية

وخلال لقائهما الاحد علي هامش اجتماع اتحاد البرلمانات الدولي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة اكد لاريجاني، بان القضية المركزية للعالم الاسلامي وهي القضية الفلسطينية لا ينبغي الغفلة عنها من قبل الدول الاسلامية وقال، انه لا احد يدعم اجراءات وقرارات دونالد ترامب علي الصعيد الدولي وان الظروف متوفرة لتحالف الدول الاسلامية ضد العدو الرئيسي.

من جانبه اعرب رئيس البرلمان الاردني عن اسفه لانشغال الدول الاسلامية بسبب وجود الارهاب في المنطقة عن القضية الجوهرية للعالم الاسلامي اي قضية فلسطين وقال، اننا نشهد للاسف اعتداءات الاسرائيليين اليومية علي المسجد الاقصي وهو هاجس يتطلب من الدول الاسلامية بذل اهتمام خاص بالقضية الفلسطينية.

واكد بان بلاده تعتبر القدس عاصمة ابدية لفلسطين، مصرحا بان بلاده تحملت خسائر خلال الاعوام السبعة الماضية وضغوطا اقتصادية الا ان سياستها متمثلة دوما بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

انتهي ** 2342

