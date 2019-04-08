روحاني: الحكومة تؤكد علي الاسراع بالتعويض عن خسائر المنكوبين بالسيول

وفي اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الاحد قدمت الاجهزة المسؤولة ووزارات 'الداخلية' و'الطاقة' و'الطرق واعمار المدن' و'الصحة والعلاج والتعليم الطبي' و'الجهاد الزراعي'، مشاهداتها الميدانية والتقارير الواصلة اليها من المناطق التي اجتاحتها السيول.

وخلال الاجتماع قدم الرئيس روحاني الشكر والتقدير للجنة ادارة الازمة وجميع الاجهزة التنفيذية وجمعية الهلال الاحمر والجيش والحرس الثوري والكوادر الشعبية والاذاعة والتلفزيون بحضورها الي جانب المواطنين واغاثة المنكوبين، مؤكدا علي ضرورة بذل اقصي الجهود للحفاظ علي سلامة ومعيشة المواطنين ومتانة السدود.

واشاد رئيس الجمهورية بهمم وصبر المواطنين في المحافظات المنكوبة بالسيول ومشاركة الجميع في تقديم المساعدات للمنكوبين، واعتبر ذلك نموذجا قل نظيره من التضامن الوطني.

انتهي ** 2342

