ايران والعراق يتمتعان بقدرات كبيرة لتطوير التعاون بينهما

وخلال لقائه الاحد البرلمانية العراقية 'محاسن سعدون' والتي رافقت وعدد من النواب العراقيين رئيس الوزراء العراقي 'عادل عبدالمهدي' في زيارته إلي طهران، اشار بزشكيان إلي دور المجموعات البرلمانية في تسريع وتيسير وتيرة العلاقات بين الجانبين؛ قائلا ان مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية - العراقية في المجلس الشوري الاسلامي مستعدة لتعزيز المحادثات مع نظيرتها في البرلمان العراقي، بما يؤدي إلي تعزيز العلاقات بين الشعبين الايراني والعراقي بالإضافة إلي تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

ووصف التعاون الاقتصادي والتجاري بانه جزء مهم من العلاقات بين البلدين الصديقين، مردفا القول: نحن نعتقد أن هناك العديد من القدرات لدي الجانبين بامكانها ان تعزز هذه العلاقات.

كما اعتبر الاستثمار المشترك في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بانه يحظي بأهمية بالغة.

بدورها، اشارت محاسن سعدون خلال اللقاء إلي ترحيب النواب العراقيين بتطوير العلاقات البرلمانية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ قائلة نحن نرحب بتطوير العلاقات البرلمانية علي جميع المستويات وخاصة تعزيز التعاون بين اللجان المتخصصة ومجموعتي الصداقة البرلمانية بين إيران والعراق.

واعتبرت إعادة الاعمار للدمار الناجم عن انشطة المجموعات الارهابية بانه من أولويات الحكومة العراقية؛ وقالت انه بامكان الشركات الايرانية ان تؤدي دورًا مهمًا في هذا الصدد.

كما وصفت الغاء رسوم التاشيرات بين البلدين بانه امر ايجابي في تعزيز العلاقات الشعبين الايراني والعراقي.

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