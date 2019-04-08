اللواء سليماني يؤكد علي تنظيم عملية اغاثة المنكوبين بالسيول في خوزستان

اهواز / 7 نيسان / ابريل /ارنا - أكد قائد قوات 'قدس' للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني علي استخدام جميع الامكانات من أجل السيطرة علي السيول، قائلا انه يجب وضع عملية اغاثة المتضررين بالسيول في خوزستان ولرستان ضمن الأولويات .

وخلال تفقده الاحد مدينة سوسنكرد المنكوبة بالسيول، قال اللواء سليماني ان جميع ابناء الشعب الايراني يشعرون بانهم مدينون لابناء محافظتي خوزستان ولرستان ومن هذا المنطلق يجب تنظيم عملية الاغاثة وتقديم الخدمات لمنكوبي الفيضانات كي نتمكن بالتالي من احتواء السيول.
واضاف انه واستنادا لتوصيات قائد الثورة الاسلامية التي أكد خلالها علي الدعم الشامل لمنكوبي السيول، فاننا جميعا في خدمة االمواطنين .
وتابع انه رغم ان السيول هي كارثة طبيعية ولكن كان ينبغي توقع مثل هذه الحوادث من قبل وعلي الحكومة ايضا ان تخطط بالشكل الذي يقي البلاد من مثل هذه الحوادث .
واعلن اللواء سليماني ان مدن بستان وهويزة وسوسنكرد وابادان وخرمشهر هي حصن البلاد وينبغي ان تبقي هذه الحصون قوية دوما.
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اللواء سليماني يؤكد علي تنظيم عملية اغاثة المنكوبين بالسيول في خوزستان

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